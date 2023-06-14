"عند الله تجتمع الخصوم" تعليقات السوشيال ميديا على إعدام محمد عادل

"عند الله تجتمع الخصوم" أبرز ما قيل من تعليقات رواد السوشيال ميديا، بعدما تم تنفيذ حكم الإعدام في محمد عادل قاتل نيرة أشرف اليوم، الذي أثار ضجة كبيرة في العالم العربي بعدما قاده حبه لقتل حبيبته.

أبرز تعليقات رواد السوشيال ميديا على إعدام محمد عادل:

وأعرب عدد كبير من رواد موقع فيسبوك، عن أسفهم على قصة الحب التي انتهت بالموت، وترحم الكثيرون على روح نيرة أشرف ومحمد عادل، وأرجع أحد المتابعين ما فعله الشاب الذي أعدم إلى ضعف الإيمان بالله وقدره.

وقالت هبة الله: "عند الله تجتمع الخصوم ضيعت نفسك يا محمد وإنا لله وإنا إليه راجعون"، بينما تساءل أحد المتابعين: " أنا لغاية دلوقتى مش فاهم المخدرات اللى هيأت للولد حب نيرة وقتلها ولا الولد كان مرتبط بيها فعلًا والتعلق بالحب ثم الخذلان بعدها كان سبب إقدام الولد على الجريمة، فين الحقيقة ؟؟".

وعلق حساب آخر: " الله يرحم محمد عادل ويغفر ذنوبه ويصبر أمه وإخواته"، وأضاف آخر: " الله يرحمها ويرحم الشاب هى بخذلانها له وهو بإهانة نفسه لشيء ليس بمهم.

ونفذت مصلحة السجون بسجن جمصة، صباح اليوم، حكم الإعدام الصادر ضد محمد عادل، في القضية المعروفة إعلاميًا بقاتل الطالبة نيرة أشرف، أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم.

وقضت محكمة النقض بقبول طعن المقدم من المتهم محمد عادل، على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة، بإعدامه شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم الصادر ضده، بتهمة قتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف.