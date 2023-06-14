محافظ بني سويف يستقبل وفد الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي

المحافظ يستقبل وفد الوكالة الإيطالية

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، وفداً من الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي (ALCS)، لمتابعة مشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجانب الإيطالي ومحافظة بني سويف في مجالات التنمية والتصنيع الزراعي، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة نهى محمد مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي بالمحافظة.

وضم الوفد كل من نيكولا دي ماسترو مدير برنامج الوكالة الإيطالية ورئيس فريق العمل ورفايل دموليير ملحق مسئول مشروعات قطاع الزراعة والتنمية الريفية و يعقوبو تفازي والدكتور إسماعيل الفرماوي والدكتور إسلام الفاضلي وفد الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية الزراعية،

في بداية اللقاء رحب المحافظ بأعضاء الوفد الإيطالي وزيارته لبني سويف معرباً عن ثقته وأمله في مزيد من التعاون بين المحافظة والوكالة الإيطالية في العديد من المجالات لاسيما مجال التنمية الزراعية باعتبارها أحد محاور الاستراتيجية التنموية المحلية التي أطلقتها بني سويف وتشمل 6 قطاعات اقتصادية رئيسية خاصة وأن بني سويف تعد محافظة زراعية في المقام الأول ولديها من الموارد والمقومات التنافسية التى تمكنها من تحقيق التنمية فى مجال الزراعة، خاصة فى مجال التصنيع الزراعي وهو ما يتسق مع ما تنفذه الدولة من مشروعات في الري والزراعة مثل المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والمصارف المائية وأساليب ونظم الري الحديث وغيرها.

وأشار المحافظ، إلى أن بني سويف ،والتي تتميز يكونها من محافظة زراعية في المقام الأول كانت من المحافظات الرائدة والسباقة التي سعت بخطى جادة وعملية لتعظيم الاستفادة من الميزات النسبية التي تتميز بها من خلال استراتيجية للتنمية الزراعية تتضمن تنفيذ حزمة من المشروعات مثل البدء في الخطوات الأولية لإنشاء منطقة صناعية زراعية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية على 147 فدان بالظهير الصحراوي لسمسطا خاصة مع امتلاك بني سويف ميزة نسبية وتنافسية في هذا الجانب والعمل على تعظيم سلاسل القيمة المضافة.

وتناول اللقاء سبل تعظيم الاستفادة من برنامج التنمية الريفية المتكاملة، الممول من الإتحاد الأوربي والمنفذ بواسطة الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، حيث يتضمن البرنامج 4محاور رئيسية هي الزراعة والري والثروة الحيوانية وتطوير قدرات المزارعين والمربين لإحداث تنمية ريفية متكاملة تعتمد على الوسائل المتطورة، بما يسهم في زيادة وتحسين الإنتاجية الزراعية، وكذا التأكيد على دور مؤسسات المجتمع المدني لتنمية المشروعات بطرق مبتكرة وتوفير التمويلات اللازمة لذلك.

ويتضمن البرنامج التركيز على كافة الأنشطة المتعلقة ببناء قدرات المزارعين والمربين للماشية والجمعيات ذات الصلة وتنمية المجتمعات المحلية، بجانب التوعية بكيفية المشاركة بالبرنامج والبدء بعمل نموذج Business model ووضع خطة خاصة بتطبيق البرنامج بالمحافظة بناء على المعطيات المتوفرة، فيما تم مناقشة العديد من المشروعات مثل تدوير المخلفات الزراعية، وتحديث نظام الري الحقلي، التدريب على تصنيع منتجات الألبان.

وفي ختام اللقاء تم استعراض بعض الجهود والأنشطة والزيارات الميدانية التي قام بها الوفد حيث أشار وكيل وزارة الزراعة إلى قيام الوفد بعدة زيارات وجولات ميدانية لمتابعة عدد من المشروعات والأنشطة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الوكالة زيارة ميدانية إلى الجمعية الزراعية بقرية طوة إهناسيا- ووحدة الطب البيطري بقرية دلاص ناصر والمرور على بعض الزراعات مثل القطن وفول الصويا وبعض المساقي والترع المطورة ومقابلة بعض المزارعين في حضور المختصين من قطاع الزراعة

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