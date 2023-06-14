انطلاق برنامج المدن المضيفة بالألعاب العالمية للأولمبيا الخاص (صور)

بمشاركة مصر..

انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات برنامج المدن المضيفة بالألعاب العالمية الصيفية للأولمبيا الخاص برلين ٢٠٢٣ .

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باسم تهامي

و من جانبه صرح الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبيا الخاص المصري و رئيس البعثة المصرية بأن مدينة ايسن الالمانية شهدت استضافة البعثة المصرية ببرنامج المدن المضيفة و الذي يقام قبل أنطلاق الالعاب الرسمية بثلاثة ايام ، مشيرا الي ان الهدف من البرنامج هو تعود اللاعبين علي الاجواء و التعرف علي العادات و التقاليد الالمانية المتعددة و تبادل الثقافات بين اللاعبين وبعضهم بهدف ازالة الغموض و توفير بيئة صحية مناسبة للاعبين اثناء مشاركتهم في الالعاب الرسمية.

بعثة مصر للأولمبياد الخاص

جولة في مدينة ايسن

و يقول الدكتو باسم تهام رئيس البعثة المصرية أن اليوم شهد جولة في مدينة ايسن التاريخية وزيارة لاهم المعالم بها ، عقبها استضافة رئيس المدينة توماس كوفين للبعثة المصرية في المبني الاداري لمدينة ايسن بحضور عددا من الشخصيات العامة بالمدينة .

بعثة مصر

تشكيل بعثة مصر

واستعرض الدكتور باسم تهامي خلال اللقاء تشكيل البعثة المصرية والرياضات المشاركين بها ، وأثني رئيس البعثة علي الجهد المبذول حتي الان من جمهورية المانيا الاتحادية حتي من استضافة البعثة وازالة كافة العقبات وتوفير كل الامكانات المتاحة لنجاح المشاركة في تلك الالعاب الصخمة.

توماس كيفن

وخلال كلمته في اللقاء عبر توماس كيفين رئيس مدينة ايسن الالمانية علي سعادته لاستضافة المدينة للبعثة المصرية ، مازحا بأن الاجواء اليوم والطقس مناسب بمناسبة قدوم البعثة المصرية الي المدينة لتستمتعوا بكافة معالمها التاريخية والرياضية.

وفي نهاية اللقاء اهدي لاعبو البعثة المصرية رئيس المدينة بعض الاعمال اليدوية من اعمالهم من انتاج مراكز التدريب المهني والحرفي والتي ترمز الي حضارة وتاريخ مصر الكبير .

بعثة مصر للأولمبياد الخاص

يوم ترفيهي

وشهد باقي اليوم زيارة ترفيهية الي احد الحدائق العامة وممارسة الرياضات الترفيهية بمشاركة كافة اللاعبين والمدربين في جو يسوده المرح والسعادة .

غدا.. بعثة مصر تنهي مشاركتها ببرنامج المدن

و من المقرر ان تنهي البعثة المصرية مشاركتها صباح غد ببرنامج المدن المضيفة للتوجه مباشرة الي مدينة برلين الالمانية استعدادا للمسابقات و حفل افتتاح الالعاب الرسمي .

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