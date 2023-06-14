معدل التضخم بأمريكا يهبط لأدنى مستوى في أكثر من عامين

واصل معدل التضخم السنوي في أمريكا تراجعه، خلال مايو الماضي، للشهر الحادي عشر على التوالي، ليسجل أدنى مستوياته في أكثر من عامين، وهو ما قد يعزز اتجاه الفيدرالي الأميركي الذي يجتمع اليوم وغدا على تثبيت أسعار الفائدة لأول مرة منذ مارس 2022.

التضخم السنوي في أمريكا

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل، الصادرة الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في أميركا انخفض إلى 4 % في مايو، مقابل 4.9 % في أبريل، وهو ما جاء أفضل من التوقعات بانخفاضه إلى 4.1 % فقط.

وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1 % في مايو، متماشيا مع التوقعات، بعد أن ارتفع 0.4 % في أبريل.

وبالنسبة لمؤشر معدل التضخم الأساسي -الذي يستثني الغذاء والوقود- فقدتباطأ للشهر الثاني على التوالي مسجلا 5.3 %، مقابل 5.5 % في أبريل، وهو ما جاء أعلى من التوقعات بانخفاضه إلى 5.2 % .

وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم الأساسي 0.4 % في مايو، بالمقارنة مع أبريل، بما يتماشى مع التوقعات، ودون تغيير عن الشهر السابق، بحسب سكاي نيوز.

وتشير توقعات الأسواق إلى أن المركزي الأميركي سيعلن في نهاية اجتماعه غدا الأربعاء عن تثبيت أسعار الفائدة بعد 10 زيادات متتالية، آخرها الشهر الماضي.

ترقب قرار "الفيدرالي" الأميركي بشأن أسعار الفائدة

الفيدرالي الأميركي

تترقب الأسواق نتيجة اجتماع الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، وسط توقعات بإبقاء الفائدة دون تغيير للمرة الأولى منذ بداية التشديد النقدي في شهر مارس 2022.

هذه التوقعات تأتي بعد إعلان أرقام التضخم التي أظهرت تباطؤا للشهر الحادي عشر على التوالي، ومن المرجح أن يشير صانعو السياسة إلى أن مزيدا من الزيادات في أسعار الفائدة لا تزال قائمة بحسب تطور الأوضاع الاقتصادية.

يُذكر أن الفيدرالي كان قد رفع الفائدة 10 مرات منذ مارس من العام الماضي لتبلغ 5.25% في خطوة للوصول بمعدلات التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.

وسجلت أسعار المستهلكين الأميركيين زيادة متواضعة في مايو مما أدى إلى أقل زيادة سنوية لمعدل التضخم في أكثر من عامين إلا أن ضغوط التضخم الأساسي ظلت قوية مما يعزز التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير، اليوم الأربعاء.