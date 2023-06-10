جهود الحكومة للسيطرة على التضخم وأسعار السلع

قفز معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية نحو 32.7% في مايو الماضي، مقابل 30.6% في أبريل 2023، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين.

وسجل التضخم ارتفاعات حادة خلال العام الماضي بعد سلسلة تخفيضات لقيمة الجنيه بدأت في مارس 2022، فضلا عن نقص العملة الأجنبية لفترة طويلة والتأخير المستمر في الإفراج عن الواردات.

التضخم

جاء ذلك في تقرير وكالة "رويتر" نسبت بياناته إلى الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أوضحت معلومات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في الساعات الأولى اليوم السبت.

وتبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لاحتواء التضخم والسيطرة على الأسعار باليات وأدوات مختلفة ومتعددة.

وكانت الحكومة المصرية قد توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار.

وحسب بيانات المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن ارتفاع التضخم السنوي جاء بضغط زيادة أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 58.9%.

ورصدت البيانات ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (65.2%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (87.9%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (82.1%).

كما زادت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (67.7%)، وأسعار الزيوت والدهون بنسبة (32.6%)، وأسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (15.6%)، فيما ارتفعت مجموعة الخضروات بنسبة (26.7%)، وأسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (34.8%).

وأوردت البيانات أن قسم المشروبات الكحولية والدخان سجل ارتفاعًا سجل زيادة قدرها (23.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (23.2%).

وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (22.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (34.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (21.5%).

كما ارتفعت الأسعار في قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة (6.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (7.9%).

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (38.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (32.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (28.0%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (44.8%).

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (18.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (11.9%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (24.1%).

وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (25.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (34.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (25.0%).

وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (20.7%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (24.0%).

وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (27.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (7.8%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (51.3%).

وسجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.1%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (4.5%).

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (48.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (49.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (30.8%).

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (29.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (35.1%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (50.8%).

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (33.7%) لشهر مايو 2023 مقابل (15.3%) لنفس الشهـر من العام السابق.

التضخم الشهري

وأظهرت البيانات، زيادة معدل التضخم الشهري (2.7%) لشهر مايو 2023، إذ بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (174.1) نقطة لشهر مايو 2023.

وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع الشهري إلى زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.6%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.1%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (9.8%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.7%).

كما زادت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.9%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (4.6%)، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (12.1%)، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.7%)، ومجموعة الدخان بنسبة (5.0%)، ومجموعة الأقمشة بنسبة (2.3%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.4%).