جهود مكثفة لكشف لغز دفن طبيب في عيادته بمنطقة الساحل

تكثف الاجهزة الأمنية والمباحث الجنائية بالقاهرة، جهودها لكشف ملابسات العثور علي جثة جثة الطبيب الشاب مدفونًا داخل عيادته في منطقة الساحل في محافظة القاهرة.

وشيع أهالي مركز ومدينة ههيا في محافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، جنازة الطبيب الشاب.

تفاصيل جريمة طبيب الساحل

والطبيب الشاب يدعي أسامة السيد صبور، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، عُثر عليه مدفونًا داخل عيادته في منطقة الساحل في محافظة القاهرة، فيما أشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية في مقتله ودفنه داخل عيادته على يد طبيب زميل له.

وقد شكلت فرق بحث جنائي؛ لكشف غموض العثور على جثة طبيب مدفونة داخل عيادته في منطقة الساحل في محافظة القاهرة.

و أفادت التحريات؛ بأن أسرة الطبيب أسامة السيد صبور، تقدمت ببلاغ يفيد بتغيبه، قبل العثور على جثته مدفونًا داخل عيادته في منطقة الساحل في محافظة القاهرة.

كما أفادت المعلومات الأولية ؛ بأنه بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط عيادة الطبيب، تبين دخول الطبيب المقتول إلى عيادته الخاصة، وأنه لم يخرج من العيادة، وعقب تكثيف الجهود وبالفحص داخل العيادة عثر فريق البحث على جثة الطبيب مدفونًا داخل عيادته الخاصة.

وتبين من التحريات هروب طبيب أثيرت حوله الشكوك بأنه وراء ارتكاب الجريمة، فيما تم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

في واقعة اخري ، جاء تقرير الطب الشرعي بواقعة وفاة "عبد المجيد عبد الخالق حسن" سكرتير مدرسة قراجة الابتدائية بإدارة كفر صقر التعليمية بمحافظة الشرقية ، ان الوفاة جاءت إثر توقف في عضلة القلب، وفشل في التنفس أثناء تأدية عمله بالمدرسة، وذلك لكشف ملابسات الواقعة، وتم تسليم الجثمان لذويه لدفنه بمقابر أسرته.

وفي وقت سابق ، توفي عبد المجيد عبد الخالق حسن، سكرتير مدرسة قراجة الابتدائية بإدارة كفر صقر التعليمية، داخل المدرسة، أثناء مباشرة عمله، على إثر أزمة قلبية، وكلف محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، مدير الإدارة التعليمية، بسرعة إنهاء التصاريح الخاصة بالدفن.