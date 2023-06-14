محافظ الدقهلية يوجه بمتابعة تنفيذ مشروع تطوير سوق السمك بالسنبلاوين

كلف الدكتور أيمن مختارمحافظ الدقهلية، المهندسة نهاد البلتاجي مدير عام وحدة التنمية الحضارية بديوان عام المحافظة، بزيارة تفقدية لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير سوق السمك بالسنبلاوين بتكلفة 30 مليون جنيه تمويل من صندوق التنمية الحضرية، في اطار مشروع تطوير الاسواق العشوائية وذلك للوقوف علي معدلات الاداء ونسب التنفيذ، وذلك بحضور المهندس اسامه إسماعيل، ممثلاً عن صندوق التنمية الحضرية، والمحاسب احمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين واستشاري المشروع وممثلي الإنتاج الحربي الجهة القائمة علي تنفيذ المشروع.

وأكد محافظ الدقهلية، أن مشروع تطوير سوق السمك مشروع طال انتظاره بأمل كبير لقاطنيه في الماضى حيث تم اخلاءه للهدم واعادة بناؤه ليصبح سوق حضارى ويعاد تسليم المحلات لمن تم اخلاؤهم.

وأشار إلى أنه سبق وبالتنسيق مع صندوق التنمية الحضرية الانتهاء من تنفيذ تطوير المناطق الغير مخططة بمدينة السنبلاوين وشملت ( عزبة صقر وجزء من سوق السمك ومثلث برقين ) وذلك بتكلفة قدرها 58 مليون جنيه،تم من خلالة الارتقاء بمستوي خدمات الكهرباء والرصف والانترلوك وخدمات الصرف الصحي ومياة الشرب بهذه المناطق وقال محافظ الدقهلية ان مشروع تطوير المناطق الغير مخططة بالدقهلية والذي تم تنفيذه بمساهمة صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزاراء هو بحق إنجاز كبير للدوله المصريه في ظل بناء الرئيس عبدالفتاح السيسي للجمهوريه الجديده وقطار التمنيه الذي تشهده مصر في كافة القطاعات.

ومن جانبها أوضحت مدير عام التنمية الحضارية بديوان عام المحافظة، أن مشروع سوق السمك يشمل تصميمه علي مداخل رئيسية وغرف أمن وعدد 125 محل ومخبز بالاضافة الي دورات مياة تليق بالمواطنين، لافتاً إلى أن هناك اهتمام من محافظ الدقهلية ومتابعه مستمرة للوقوف علي معدلات التنفيذ أولا بأول لكافة المشروعات الجارية بنطاق المحافظة، مشيرة إلى أن هناك تكليفات محددة من محافظ الدقهلية للعمل المستمر للعمل علي ازالة أية معوقات تعترض استكمال التنفيذ واتخاذ اجراءات حلها مع كافة الاجهزة المختصة لسرعة الانتهاء من هذه المشروع وفقا للبرامج الزمنية المقررة.