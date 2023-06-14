تحنيط قرش الغردقة ووضعه بمعهد علوم البحار

سمكة القرش التى هاجمت الشاب الروسى بأحد شواطىء تم اصطيادها وتشريحها وتحنيطها ووضعها فى معهد علوم البحار بالغردقة.

وصرح الدكتور أشرف صديق أستاذ علوم المصايد بمعهد علوم البحار، بأن سمكة القرش التى قامت بالهجوك على الشاب الروسى بأحد شواطئ الغردقة أنثى من نوع التيجر أو النمر وهى موجودة بأعداد قليلة فى البحر الآحمر وتصل إلى الشاطئ بحثا عن الغذاء، وهى ثانى أخطر أنواع القرش فى العالم وتعيش فى الأعماق تصل إلى 300 متر وإن حادث الغردقة نتيجة أنها كانت تبحث عن الغذاء.

وسمك القرش عموما لايستسيغ لحم الانسان ولا يهاجم الإنسان وتهاجم الشخص المنفرد وليس المجموعات وهذا ما حدث فى سهل حشيش والغردقة.

خطوات تشريح قرش الغردقة

وعن خطوات تشريح السمكة قال الدكتور أشرف صديق أستاذ علوم المصايد بمعهد علوم البحار و الذى قام بعملية التشريح، تحركنا بعد الحادث مباشرة بتكليف من الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد القومى لعلوم البحر والمصايد بالقاهرة ووصلنا لموقع الحادث بعد نصف ساعة من وقوع الهجوم على الضحية برفقة فريق من المعهد دكتور هاشم عباس مدكور مدير معهد علوم البحار بالغردقة والدكتور حسين نصر والدكتور محمد عبد الرحيم و الدكتور أحمد وهد الله.

ما زالت السمكة موجودة فى موقع الحادث، وكانت تحوم حول موقع الحادث ولم تغادره وكانت تعوم فى حيز من المياه تصل إلى أعماق من 1 الى 3 متر وكانت تخرج إلى سطح المياه وجميع الموجودين بموقع الحادث شاهدوها وظلت على هذا الوضع لمدة ساعتين ثم بدأت توسع دائرة نطاقها الى مدى أعمق من المياه.

وفى هذا التوقيت كنا قد توصلنا إلى اتفاق انه لا بد من اصطياد السمكة واستخراج أجزاء الضحية لأنها كانت قد التهمت جزءا من جسم الضحية وتشريح السمكة لمعرفة أسباب الحادث، وبعد اصطياد السمكة تم نقلها الى معهد علوم البحار بالغردقة وتم اجراء القياسات الموفومترية والتوصيف الخارجى، و الخاصة بطول السمكة وعرضها ووزنها ومحتواها، وكان طولها الكلى 3 متر و20 سم و قياس الطول يبدأ من مقدمة الرأس و حتى نهاية الزعنفة الذيلية، ثم المسافة بين عينى السمكة وهى من الحاجات المهمة بالنسبة لنا، ثم طول الزعانف كل زعنفة ناخد طولها وارتفاعها وعرضها.

التوصيف الخارجى للسمكة

وبعد سرد التوصيف الخارجى للسمكة تلاحظ ان السمكة مصابة اصابة قديمة بأحد الزعانف و إصابة حديث بالزعنفة الذيلية

والإصابة الحديثة نتيجة أنه أثناء الحادث أن الشخص الذى حاول إنقاذ الضحية أخذ يضرب السمكة على الزعنفة اكثر من مرة حتى تترك الضحية

أما الإصابة القديمة نتيجة انه أثناء موسم التزاوج يحدث تلقيح داخلى أى ان الذكر يقوم بتلقيح الأنثى داخليا و لكى يقوم بتلقيح الأنثى داخليا ينبغى ان يظلا متلاصقين ويضطر الذكر أن يعض السمكة فى الزعنفة حتى تتم عملية التزاوج، ثم تم قلب السمكة على ظهرها ليتم التشريح بتكليف من النيابة العامة للوصول ألى اجزاء جسم الضحية التى التهمتها وتم الفتح بمقدار مشاهدة المعدة للوصول إلى باقى أجزاء الضحية داخل المعدة وتم استخراج بالقى اجزاء جسم الضحية بحضور النيابة العامة.

تبدأ عملية فتح السمكة من فتحة الإخراج، وعند فتح السمكة نخرج فصى الكبد ثم المعدة ثم الجزء التناسلى وبعد اخراج الجزء التناسلى تبين وجود بويضات مخصبة حديثا من شهر الى شهرين وهذه المدة تسمح بتحويل البويضات من بويضات غير مخصبة الى بويضات مخصبة وبداية تكوين الجنين.

وبتم اكتمال الاجنة بعد 16 شهرا أى أنه من المتوقع اخراج الصغار بعد سنة من الآن.

ثم بدأت بعد ذلك عملية التحنيط لعرض السمكة بالمعهد.

السمكة بعد التحنيط