شروط الحفاظ على المنح الدراسية  لطلاب أسر تكافل وكرامة

قبل أيام أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تقديم العديد من المنح الجامعية لكل طلاب أسر مستفيدي الدعم النقدي تكافل وكرامة، الذي يقدمه برنامج المنح الجامعية وبرنامج رواد وعلماء مصر، الذين يتم تقديمهم من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتعمل على تنفيذها الجامعة الأمريكية في القاهرة.

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وتوجد منح دراسية جامعية لمدة 4 أو 5 سنوات في مجموعة مختلفة من التخصصات الدراسية المميزة، وقالت الجامعة الأمريكية في القاهرة عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه لابد أن يبقي الطلاب على معرفة تامة بشروط القبول التي تخص الجامعات والمجالات الدراسية والتي يريدون الإلتحاق بها، وأيضاً تم تحديدها من خلال الجامعات والكليات المتنوعة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المرحلة الخاصة بالتنسيق للقبول في الجامعات.

والمنحة الدراسية تقبل استمارات تقديم من قبل الطلاب المؤهلين لكل الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة من كل محافظات مصر ويصل عددها لـ 27 محافظة، وسوف يتم تطبيق التمثيل المتساوي بين كلاً من الجنسين والمناطق الجغرافية، والتنوع في جميع التخصصات الدراسية المتنوعة، وهذا يكون على حسب معايير القبول في الجامعات المشاركة.

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شروط الحفاظ على المنح الدراسية :

إحراز تقدم في مهارات اللغة الإنجليزية.

حضور برامج ريادة الأعمال والإرشاد الوظيفي والبرامج الأخرى.

المواظبة على حضور برنامج التأهيل والتعارف والاجتماعات الدورية الخاصة بالمنحة.

الانخراط في نشاط واحد على الأقل إما في خدمة المجتمع أو نشاط غير دراسي أو تدريب صيفي خلال كل عام دراسي.

الحفاظ على مستوى أداء أكاديمي لا يقل عن تقدير عام جيد أو مجموع تراكمي لا يقل عن 2.0 أو حسب المعدل المطلوب من الجامعة.

المشاركة في برامج المهارات القيادية، أنشطة التعلم التجريبي ومؤتمر التحديات الكبرى.

التسجيل بشكل منتظم في الحد الأقصى للمواد الدراسية في كل فصل دراسي وحسب متطلبات التخصص والحفاظ على التقدم نحو التخرج في الإطار الزمني المحدد مع مراعاة الظروف والحالات الطارئة للطلاب ذوى الإعاقة - وتتم دراسة كل حالة على حدة.

الحفاظ على باقي شروط اتفاقية برنامج المنح الجامعية.

الحفاظ على باقي شروط المنحة الدراسية.