الذهب يرتفع مع تراجع الدولار قبل قرار الفيدرالي

سجَّلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 14 يونيو، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي، إذ عزز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في وقت لاحق اليوم.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1948.49 دولار للأونصة، كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1961.70 دولار.

تراجع الدولار الأمريكي، مما جعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمشترين حائزي العملات الأخرى.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي 4% في مايو، مسجلَّا أقل زيادة سنوية منذ أكثر من عامين، لكنها أعلى كثيرًا من هدف البنك المركزي الأمريكي وهو الزيادة 2%.

بدأ مسئولو الاحتياطي الفيدرالي الثلاثاء أول اجتماع لهم منذ 15 شهرًا دون أن يكون هناك رفع محدد مسبقًا لسعر الفائدة مطروح على الطاولة، مما يجعله الاجتماع الأول بلا نتيجة متوقعة مسبقًا.

تتوقع الأسواق الآن بنسبة 90% تقريبًا إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، وفقًا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 23.8439 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.3% إلى 979.37 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1361.01 دولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

سجَّلت أسعار الذهب، بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة، حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 14 يونيو، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر.

عيار 21 يسجل 2290 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 1963 جنيهًا.

عيار 24 يسجل 2617 جنيهًا.

الجنيه الذهب 18320 جنيهًا.

شهدت أسعار الذهب في مصر استمرار الانخفاض على الرغم من التذبذب والتداول في نطاق محدود في السوق العالمية، يأتي هذا في ظل تراجع المخاوف وعودة الثقة بشكل طفيف في الأسواق المصرية مما ساعد على تراجع أسعار الذهب.

قال تقرير جولد بيليون، إنه منذ بدء مبادرة واردات الذهب دون رسوم جمركية في العمل بشكل رسمي شهدت أسعار الذهب استقرار وتداولات هادئة بعد التحركات العنيفة التي وصلت بأسعار الذهب لمستويات تاريخية عند 2800 جنيه للجرام، وبعد مرور شهر من المبادرة صرَّحت مصلحة الجمارك المصرية عن دخول 194 كيلو جرامًا من الذهب بصحبة الوافدين من الخارج الذين استفادوا من مبادرة واردات الذهب دون رسوم باستثناء ضريبة القيمة المضافة 14% على المصنعية.