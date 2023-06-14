أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء

سجلت أسعار الذهب، بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة، حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 14 يونيو، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2290 جنيها.

عيار 18 يسجل 1963 جنيها.

عيار 24 يسجل 2617 جنيها.

الجنيه الذهب 18320 جنيها.

شهدت أسعار الذهب في مصر استمرار الانخفاض على الرغم من التذبذب والتداول في نطاق محدود في السوق العالمي، يأتي هذا في ظل تراجع المخاوف وعودة الثقة بشكل طفيف في الأسواق المصرية مما ساعد على تراجع أسعار الذهب.

وقال تقرير جولد بيليون، إنه منذ بدء مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية في العمل بشكل رسمي شهدت أسعار الذهب استقرار وتداولات هادئة بعد التحركات العنيفة التي وصلت بأسعار الذهب لمستويات تاريخية عند 2800 جنيه للجرام، ووبعد مرور شهر من المبادرة صرحت مصلحة الجمارك المصرية عن دخول 194 كيلو جرام من الذهب بصحبة الوافدين من الخارج الذين استفادوا من مبادرة واردات الذهب بدون رسوم باستثناء ضريبة القيمة المضافة 14% على المصنعية.

أسعار الذهب العالمي

ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، مدعومة بتراجع الدولار، إذ عزز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه في وقت لاحق اليوم.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1948.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 0500 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1961.70 دولار.

وتراجع الدولار الأميركي، مما جعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين حائزي العملات الأخرى.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي أربعة بالمئة في مايو، مسجلا أقل زيادة سنوية منذ أكثر من عامين، لكنها أعلى كثيرا من هدف البنك المركزي الأميركي وهو الزيادة اثنين بالمئة.

وبدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الثلاثاء أول اجتماع لهم منذ 15 شهرا بدون أن يكون هناك رفع محدد مسبقا لسعر الفائدة مطروح على الطاولة، مما يجعله الاجتماع الأول بلا نتيجة متوقعة مسبقا.

وتتوقع الأسواق الآن بنسبة 90 بالمئة تقريبا إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 23.8439 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 979.37 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1361.01 دولار.