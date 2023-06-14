شارم دريمز توقع عقد جدولة قروض مع البنك التجاري الدولي

وقعت شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي عقد جدولة قروض الشركة مع البنك التجاري الدولي.

وأكدت الشركة في بيان للبورصة، أنه تم الاتفاق على فترة سداد طويلة الأجل تتناسب مع التدفقات النقدية للشركة وتساعد على استمرار خطط التطوير الجارية.

وقالت إن البنك التجاري الدولي وافق على تطبيق سعر عائد مميز دعما للنشاط السياحي وتقديرا من البنك للظروف التي مر بها القطاع.

يشار إلى أن شارم دريمز للاستثمار السياحي، سجلت صافي خسائر بلغ 64.61 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل خسائر بلغت 28.16 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.