أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء

سجلت أسعار الخضراوات والفاكهة، بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 14 يونيو، ليسجل سعر الطماطم 2.5 إلى 4 جنيهات، والبطاطس من 4 إلى 5.5 جنيه، والبصل 9 إلى 12 جنيها بانخفاض 2 جنيه، الكوسة 8 إلى 12 جنيهًا بارتفاع 3 جنيهات، والجزر 2.5 إلى 6 جنيهات.

هذه الأسعار تعبر فقط عن سوق الجملة ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن إلي الأسواق المختلفة، لذلك تختلف هذه الأسعار بين منطقة إلى أخرى بحسب مكاسب التجار.

أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق الجملة

وسجل سعر الفاصوليا 12 إلى 16 جنيهًا في أسواق الجملة، والباذنجان البلدي 6 إلى 9 جنيهات، والرومى 4 إلى 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 6 إلى 9 جنيهات، الفلفل الرومى الصوب 5 إلى 8 جنيهات، والفلفل البلدي 7 إلى 10 جنيهات، والفلفل الحامي 5 إلى 8 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الملوخية فى الجملة 4 إلى 8 جنيهات بانخفاض جنيه والخيار الصوب 7 إلى 9 جنيهات بتراجع 2 جنيه، والخيار البلدي 5 إلى 8 جنيهات، وبلغ سعر البامية 18 إلى 24 جنيها والبسلة 18 إلى 22 جنيهًا والسبانخ 7 إلى 10 جنيهات والقلقاس 5 إلى 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة بالأسواق

بلغ سعر البرتقال الصيفي 5 و 7 جنيهات للكيلو والجريب فروت بين 7 و 15 جنيه للكيلو، بينما وصل سعر الليمون البلدي بين 7 و 25 جنيهًا للكيلو والليمون الأضاليا بين 6 و10 جنيهات.

بلغ سعر كيلو العنب البناتي الأصفر نحو 9 و15 جنيهًا للكيلو والعنب البناتي الأحمر بين 15 و25 جنيهًا للكيلو والعنب الكرمسن نحو 20 و25 جنيهًا والعنب الأسود نحو 20 و25 جنيهًا للكيلو

وبلغ سعر كيلو التفاح المصري نحو 8 و15 جنيهًا للكيلو والتفاح الأمريكي نحو 25 و35 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو الفراولة بين 7 و10 جنيهات للكيلو والكانتلوب 5 و 10 جنيهات والشمام نحو 6 و9 جنيهات للكيلو و المانجو العويس 20 و40 جنيهًا للكيلو والمانجو الهندي نحو 20 و30 جنيهًا للكيلو المانجو التيمور 20 و30 جنيهًا للكيلو والمانجو البلدي بين 9 و15 جنيهًا للكيلو.