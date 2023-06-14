سفير الاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية الدين في حل الانقسامات ( شاهد)

الحوار العربي الأوروبي في الانجيلية

ألقى كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، كلمة خلال مشاركة بالحوار العربي الأوروبي المقام حالياً في الهيئة القبطية الإنجيلية، أكد فيها دور المجتمع المدنى فى التعاطف والاحترام والرفق بالأخر.

وأضاف أن المشكلة تكمن فى استخدام الدين فى أعراض أخرى مثل السياسية ودور المجتمع المدنى تخطى هذا الأمر.

و إن انقسام فى الكنيسة على مدار الأعوام اثبت مدي أهمية دور الدين فى الازمات والحروب، واستطرد :"لدينا اتفاقية الجمعة العظيمة فى إيرلندا وتلعب السياسة دور هام فى دحر الانقسامات التى يحدثها الدين فعندما ننظر إلى تاريخ الاتحاد الأوروبى نرى أنه تم تأسيسه لنتغلب على الانقسامات".

وأكد أن الاتحاد الأوروبى يحاول الوصول لإجماع الأراء والحوار وندعم الحوار فى كثير من البلدان وندعم كافة الحوارات المماثلة والمجتمع المدنى يمثل الفئات التى تعانى من الصراع ونسعى لمجتمعات بدون صراعات.