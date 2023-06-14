القبض على مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة العياط

ألقى ضباط الرقابة الإدارية القبض على مدير الإدارة الهندسية لمركز ومدينة العياط، أثناء تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من أحد الأشخاص- محدد- على طريق الفيوم، مقابل إصدار رخصة خاصة إلى محطة وقود على طريق العياط، وأحيل إلى النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت المعلومات وردت إلى ضباط الرقابة الإدارية عن قيام مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة العياط- 59 سنة- بطلب وأخذ مبالغ مالية من مواطن مقابل إصدار رخصة خاصة لمحطة وقود على طريق العياط.

على الفور تم التنسيق مع المُبلِغ، حيث تم تحديد الموعد أمام إحدى محطات الوقود بطريق الفيوم، وتم ضبط المتهم أثناء تقاضي المبالغ المالية على سبيل الرشوة.