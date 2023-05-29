محافظ الشرقية يشيد بدور هيئة الرقابة الإدارية في التصدي للفساد

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدور هيئة الرقابة الإدارية في التصدي لأوجه الفساد المالي والإداري داخل المنشآت الحكومية العامة والخاصة والعمل على تجفيف منابع الفساد والتصدي له لما يسببه من عرقلة لحركة التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن استمرارية جهود المحافظة للتصدي للفساد بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال تشكيل لجان عمل مشتركة لمتابعة القطاعات الخدمية بمختلف المراكز والمدن لتقييم تأدية الخدمة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقصرين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور المهندسة لبنى عبدالعزيز نائبة المحافظ، واللواء شريف أبوالدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات، وسعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة، والعميد أحمد مهدلي نائب المستشار العسكري للمحافظة، وممثلين عن إداراتي المرور والحماية المدنية وشرطة المرافق، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وخلال الاجتماع تم استعراض جهود اللجان المشكلة من هيئة الرقابة الإدارية والمحافظة والتي تضم ممثلين عن قطاعات (التموين - الصحة - الضرائب العامة - الطرق والنقل - الطب البيطري - الخدمات والمرافق - الزراعة) للمرور على مراكز (ههيا – ديرب نجم – صان الحجر – القرين – القنايات) لمتابعة سير العمل بالمنشات الحكومية ورصد المخالفات وكذلك المرور على المحال التجارية والأسواق والمخابز ومحطات الوقود وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل المخالفات المضبوطة.

تطرق الاجتماع إلى تكليف المحافظ لوكيل وزارة الصحة بوضع آليه عمل محددة بشأن تكليف الأطباء والصيادلة الجدد وتوزيعهم على الأماكن الشاغرة، وفقًا لاحتياجات العمل مع مراعاة الظروف الاجتماعية والأسرية لهم بما يحقق الصالح العام.

كما حرص محافظ الشرقية على الترحيب بالدكتور سعيد سرحان وكيل وزارة المالية الجديد، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح داخل منظومة العمل بمحافظة الشرقية والتعاون مع المحافظة والمديريات الخدمية والمراكز والمدن بالشكل الأمثل والذي يضمن انتظام سير العمل بما لا يخل بالقانون.

وفي نهاية الاجتماع قدم محافظ الشرقية الشكر لأعضاء الجهاز التنفيذي للجهد المبذول في تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي والتي جاءت بنسبة 95% ومن المقرر أن تصل لنسبة 100% نهاية الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل ليؤكد المحافظ أن الجهاز التنفيذي لا يألوا جهدًا في الارتقاء بكل الخدمات المؤداة للمواطنين.