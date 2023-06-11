حادث تصادم يودى بحياة شخصين وإصابة 4 في الوراق 

لقى شخصان حتفهما في الجيزة، وأصيب نحو 4 آخرين في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرساني على الطريق الدائري باتجاه الوراق، واصطدامه بشخصين متوقفين على الطريق الدائري.

تفاصيل وفاةشخصين وإصابة 4 في الوراق

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بوقوع حادث مروري على الطريق الدائري باتجاه الوراق، ووقوع مصابين وضحايا في الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ.

تبين من الانتقال والفحص، كشفت معاينة أجهزة أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرساني للطريق الدائري باتجاه الوراق، ثم اصطدامه بشخصين أثناء توقفهم على الطريق الدائري، ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص ومصرع شخصين وفر قائد الميكروباص هاربا من الحادث.

وأوضحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أنه اثناء سير السيارة الميكروباص على الطريق الدائري باتجاه الوراق، اختلت عجلة القيادة في يد قائدها مما نتج عنه اصطدامه بالحاجز الخرساني ومن ثم اصطدامه بشخصين أثناء وقوفهم على الطريق مما نتج عنه وفاتهم في الحال، وتم نقلهم للثلاجة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

وقد تحرر المحضر اللازم، وتكثف أجهزة أمن الجيزة من جهودها لضبط سائق السيارة الهارب، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وتحرر المحضر اللازم وجرى استكمال الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيقات.

كما أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من أحد المحامين وكيلا عن عضو بنادي الزمالك، والتي طالب فيها بسحب لقب السوبر من النادي الأهلي حيث وصف حصوله على لقب السوبر بالتحايل على القانون لجلسة 26 أغسطس المقبل.

وبين مقدم الدعوى بصفته وكيلا عن عضو نادي الزمالك؛ أن النادي الأهلي أقام دعوى قضائية بمجلس الدولة مختصمًا فيها وزير الشباب وآخرين، بطلب إبطال تعيين ، وتشكيل لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم وبطلان كافة قراراتها ، وذلك بعد إصدارها عقوبة كهربا، بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

وفي وقت سابق ، أعلنت لجنة التظلمات بشأن استئناف الأهلي ضد عقوبات كهربا، بإيقاف قرارات لجنة الانضباط تعليقا لحين الفصل في الشق المستعجل بطلبات الأهلي سالفة البيان في الدعوى رقم 48268 لسنة 77 قضاء إداري.