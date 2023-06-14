الهيئة الإنجيلية تستعد لبدء الحوار العربي الأوروبي الثامن بمشاركة 17 دولة

تستعد الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، لبدء أولى فعاليات المؤتمر الثامن للحوار العربي الأوروبي بعنوان "الدين والمجتمع" بمقرها في مصر الجديدة.

ويفتتح اللقاء الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، ١٧ دولة عربية وعالمية دد كبير من رموز وعلى رأسهم السفير كريستيان بيرجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والسفير هاكان إمسجارد سفير السويد، بالإضافة إلى حضور عدد من قادة فكر المجتمع المصري وأعضاء مجلس النواب والشورى وقيادات إعلامية واكاديميين.

عبر القس أندرية عن سعادته الكبيرة باستضافة أعضاء الحوار العربي الأوروبي الثامن في الهيئة الإنجيلية بمصر، قائلا:" نرحب بجميع ضيوف مصر من الوطن العربي والاتحاد الأوروبي، ونسعى من خلال حوارتنا الدولية إلى مناقشة أهم تحديات المجتمع محليا عالميا".

ومن جانبها، قالت رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية، سميرة لوقا أنه من المقرر استمرار فعاليات الحوار العربي الأوروبي حتى الجمعة، والذي يسعى لمناقشة دور المجتمع المدني في مواجهة التحديات العالمية من تحولات اقتصادية واجتماعية.

واضافت أن منتدى الحوار بالهيئة يضم في هذا الحوار أعضاء الحوار العربي الأوروبي في نسخته الثامنة مفكرين وعلماء ورجال دين وسياسيين من ١٧ دولة: "مصر السعودية والعراق والاردن والمغرب ولبنان وفلسطين والإمارات وتونس وألمانيا وروسيا وفرنسا اليونان والنمسا وبولندا والسويد والدنمارك".