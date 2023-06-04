علي جمعة يوضح محظورات الحج.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه غير مسموح للنساء بارتداء الجوانتي أو النقاب خلال فترة الحج.

وأضاف أن النساء يمكنهن الإحرام ببساطة فقط بوجهين ويديهن، ولا يجوز لهن ارتداء الأدوات الواقية الأخرى.

وكشف عن بعض الأفعال التي يجب تجنبها خلال الحج، مثل إزالة ما يعرف بالـ"ودنة" الموجودة بجوار إحدى الأصابع، والتي يجب التحلي بالحذر عند إزالتها، وعدم استخدام منتجات العناية بالجسم التي تحتوي على الروائح، مثل الشامبو والشاور جيل والصابون.

وأشار إلى أن زيت الزيتون يمكن استخدامه دون مشكلة، مؤكدًا أن الأمور المتعلقة بالحج ليست سهلة وليست فسحة، وأن من حج قبل ذلك ولم يتبع هذه الإرشادات فلا بأس به.

محظورات الحج

عدم قتل الحيوانات أو الحشرات في الحرم المكي أو المدينة المنورة.

عدم إتلاف النباتات أو الأشجار في المكان المقدس.

عدم الحديث بكلمات غير لائقة أو القيام بأي فعل يسيء للمكان المقدس والحجاج.

عدم الإفراط في تناول الطعام والشراب، وعدم الترف والإسراف في النفقات المالية.

عدم تضييع الوقت في الأعمال التي لا تفيد في الحج، والتركيز على أداء المناسك والعبادات.

ويجب على الحجاج الالتزام بجميع التعليمات والإرشادات المتعلقة بالحج، والتحلي بالحذر والاحترام للمكان المقدس وللآخرين.

جاء ذلك خلال لقائه مع برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي".