مذكرة تفاهم بين مصر والسعودية في مجال البترول والثروة المعدنية

وافق مجلس الوزراء السعودى فى اجتماعه اليوم بقصر السلام بجدة برئاسة الأمير محمد بن سلمان على تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية بالتباحث مع الجانب المصري حول مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة البترول والثروة المعدنية في مصر.

كما وافق المجلس على مذكرة تعاون مع اليابان في مجال الهيدروجين ووقود الأمونيا ومشتقاتها، و الاقتصاد الدائري للكربون وتدوير الكربون.

كما وافق المجلس على تفويض وزير الخارجية بالتباحث مع الجانب الفيجي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون مع حكومة جمهورية فيجي.

وكذلك التباحث مع الجانب السان ماريني حول مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية السعودية ووزارة خارجية جمهورية سان مارينو.

ووافق المجلس على تفويض وزير الثقافة بالتباحث مع الجانب الأوزبكي حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي مع جمهورية أوزبكستان.

وفوض المجلس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتباحث مع الجانب السنغالي حول مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية السنغال.

سادساً:

كما فويض المجلس وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب التركي حول مشروع مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة والغابات في جمهورية تركيا في المجال الزراعي.

وفوض المجلس وزير الاستثمار -بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني حول مشروع مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج التجارة والاستثمار في جمهورية الأرجنتين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

والتوقيع مع الجانب السان ماريني على مشروع اتفاقية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

وفوض المجلس رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتباحث مع الجانب البحريني حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني.