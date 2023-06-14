أسعار الذهب اليوم الأربعاء 14- 6 - 2023 في سوق الصاغة

استقرت أسعار الذهب بداية تعاملات، اليوم الأربعاء 14 يونيو، في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا عند سعر 2340 جنيها لسعر الجرام الواحد دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

أسعار الذهب في مصر

سجلت أسعار الذهب في مصر لعيار 24 سجل 2674.25 جنيه (شراء)، وسجل عيار 24 (بيع) 2662.75، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة 45 جنيهًا على كل جرام.

أما الذهب عيار 21 في مصر سجل 2340 جنيها (شراء)، 2320 جنيها (بيع)، مع وضع ما بين 40 و60 جنيهًا على كل جرام، وسجل عيار 18 نحو 2005.75 (شراء)

وسجل عيار 18 (بيع) 1988.5، بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 80 و120 جنيهًا على كل جرام، وسعر الجنيه الذهب18720 جنيها.

ومازالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، حيث شهدت في الأيام الماضية ارتفاعاً كبيراً، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

وشهدت أسعار الذهب في مصر الأيام الماضية تذبذبات في الأسعار ما بين الارتفاع والانخفاض، ووصل الذهب في الأسواق إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وهو سعر الـ2750 جنيهًا، فيما تراجعت بنحو 450 جنيهًا لتصل بعد ذلك إلى مستوى 2330 جنيهًا حتى الآن.



أسعار الذهب العالمية

انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات جلسة، مع صعود الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتعلق بسعر الفائدة.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة بلغت نحو 0.2% ليصل إلى مستوى سعر 1956.82 دولار للأونصة، فى حين تراجعت أسعار الذهب للعقود الأمريكية الآجلة بنسبة بلغت نحو 0.3% ليصل إلى مستوى سعر 1971.10 دولار.

وصعد مؤشر الدولار الأمريكي مما يجعل السبائك أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

يترقب المستثمرون بيانات كل من مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة والتي تصدر اليوم الأربعاء لتأثيرها على توقعات أسعار الفائدة.

المعادن النفيسة الأخرى:

أسعار الفضة

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد هبطت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة بلغت نحو 0.7% لتصل إلى مستوى سعر 24.0993 دولار للأونصة.

وعلى نفس المنوال خسر البلاتين بما يصل الى نحو 0.6% ليصل إلى مستوى سعر 1002.22 دولار.

وانخفضت أسعار البلاديوم بما يصل نسبته 0.2% ليصل إلى مستوى سعر 1320.17 دولار بعد أن سجل، في جلسة يوم الجمعة، أدنى مستوياته منذ مايو 2019.