أبرز مباريات اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

تنشر بوابة الوفد جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 في دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس أمم أفريقيا وغيرها، والقنوات الناقلة.

وتعود إثارة كرة القدم مجددًا بمباريات متعددة مثيرة على الصعيد الدولي، وكذلك على صعيد الأندية.

وتقام مباريات في دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس أمم أفريقيا، بجانب مباريات ودية ومباريات في الدوري المغربي.

وننشر جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم

يواجه منتخب هولندا ضيفه الكرواتي في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويلعب منتخب مصر مع غينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا، كما يلتقي منتخب أوروغواي مع مدربه بيلسا، مع نيكاراغوا.



ويلتقي الوداد مع حسنية أكادير، فيما يواجه الجيش الملكي نظيره أولمبيك خريبكة في الدوري المغربي.

مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية

هولندا × كرواتيا (21:45 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم أفريقيا

غينيا × مصر (21:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 4

مباريات اليوم في الدوري المغربي

الجيش الملكي × أولمبيك خريبكة (22:00 مصر والسعودية) - الرياضية المغربية

حسنية أكادير × الوداد (22:00 مصر والسعودية) - المغربية

قائمة مصر لمباراة غينيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد هاني - هشام صلاح - أحمد رمضان بيكهام - ياسر إبراهيم - علي جبر - محمد عبد المنعم - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - حمدي فتحي - غنام محمد - محمود حمادة - أحمد سيد زيزو - محمد هلال - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - محمود كهربا- أحمد ياسر ريان - مصطفى محمد.