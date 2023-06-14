الصحة: أصدرنا 3.4 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بمبادرة إنهاء قوائم الانتظار

قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعاجلة ساهمت فى إصدار 3.4 مليون قرار علاج على نفقة الدولة.



جدير بالذكر أن المبادرة ساهمت منذ إطلاقها في تفعيل منظومة إلكترونية موحدة، تربط بين الجهات المُصدرة لقرارات العلاج سواء على نفقة الدولة، أو التأمين الصحي، بناء على السعة الاستيعابية لكل مستشفى مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.



وتناشد وزارة الصحة والسكان، المرضى الذين يحتاجون لتدخلات جراحية من العمليات التي تشملها المبادرة، بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لمتابعة حالات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، http://wlms.smcegy.com/، منوهة إلى استقبال استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300.