المنيا تشارك في فعاليات التدريب الإقليمي للمشروعات الخضراء الذكية بالفيوم

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء الذكية بديوان عام المحافظة ، تشارك اليوم الثلاثاء، في فعاليات التدريب الإقليمي في الدورة الثانية للمشروعات الخضراء الذكية المنعقدة بمحافظة الفيوم .

وذلك بحضور اللجان التنفيذية بمحافظات شمال الصعيد ( المنيا ـ بنى سويف ـ الفيوم)، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوحيد الجهود للتصدي للتغيرات المناخية والحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ضم وفد محافظة المنيا المشارك في الدورة ، أعضاء اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء الذكية ، والمهندس أحمد لطفى ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والدكتورة منال أبو سمرة مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، ورشا فؤاد منسق المبادرة بالمحافظة، بالإضافة إلى الشركات المهتمة بمجال المشروعات الخضراء الذكية ، والجهات المشاركة بالمحافظة ، وممثلى الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى.

ومن جانبها، أوضحت رشا فؤاد منسق المبادرة بالمنيا ، أن المبادرة الرئاسية تتبنى المشروعات صديقة البيئة والتي تتناسب مع التغير المناخي من خلال التقدم لمسابقة تنافسية بهدف تعزيز الإستثمارات في المجال البيئي.

مشيرةً أن التدريب تناول عرضاً تفصيلياً عن طرق التقديم للمسابقة إلى جانب شرح المعايير الواجب توافرها بالمشروعات المقدمة، حيث يتم التسجيل للمبادرة من خلال المنصة الالكترونية www.sgg.eg ، مع التأكيد على أن التسجيل مستمر حتى نهاية يونيو الجارى، ضمن الفئات الست الواردة بالمادة الأولى بقرار رئيس مجلس الوزراء.

وهي المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة "خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة"، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والإستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.