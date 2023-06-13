الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

محافظ دمياط تتابع جهود الوحدات المحلية لكسح تجمعات مياه الأمطار

جانب من كسح مياه
جانب من كسح مياه الأمطار

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود الوحدات المحلية لكسح تجمعات مياه الأمطار والتى نتجت عن تعرض المحافظة لموجة من الطقس السئ وهطول أمطار غزيرة على أغلب الانحاء.

وفى هذا السياق كثفت الوحدات المحلية للمراكز والمدن جهودها وقامت بالدفع بالفرق الفنية والمعدات لرفع تجمعات المياه بالشوارع  لمنع تجمعها ببعض المناطق حتى لا تؤدى لعرقلة الحركة المرورية و منع تأثيرها على حركة المارة 

وأكدت  محافظ دمياط على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات علي مداراليوم لحين انتهاء تلك الأمطار و تمركز المعدات بالشوارع لرفع اى تجمعات للمياه بشكل دورى

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