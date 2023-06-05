المتهم بإنهاء حياة شقيقته: كسرت دماغها بشومة علشان الميراث

جبت "شومة وكسرت دماغها" كذلك اعترف المتهم بإنهاء حياة شقيقته بأطفيح ، أمام جهات التحقيق، وأردف بأنه في يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بينهم، بسبب خلاف على الميراث، فتطورت المشاجرة بيننا، فاعتديت عليها بالضرب باستخدام "شومة" فسقطت مغشياً عليها، وحاولنا نقلها للمستشفى، ولكن كانت لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في إنهاء حياة سيدة تبلغ من العمر 46 عامًا، على يد شقيقها 45 عامًا، يعمل سائق، بعد الاعتداء عليها بالضرب على رأسها في أطفيح، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة.

وقد أوضحت التحقيقات، أن نتيجة الخلافات بينهما على الميراث، في يوم الواقعة، اعتدى عليها بالضرب باستخدام عصا "شومة" وضربها على رأسها، ما تسبب لها في جرح في الرأس وكدمات وسحجات في جسدها، ما أسفر عن وفاتها بعد نقلها للمستشفى.

وبينت التحقيقات؛ أن المتهم قتل شقيقته بعد الاعتداء عليها بالضرب، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وذلك بسبب خلافات على الميراث، وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض ربة منزل لاعتداء فارقت إثره الحياة في أطفيح.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شقيق المجني عليها، وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، نتيجة خلافات متعلقة بالميراث.

إنهاء حياة ربة منزل على يد شقيقها

و بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، كانت بدابة تفاصيل حدوث الواقعة ، والذى أفاد بتعرض ربة منزل لاعتداء إدي إلى أن المجني عليها فارقت الحياة في أطفيح.

وفي وقت اخر تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

شاب ينهي حياة صديقة بـ"لكمة "

و لقي شاب حتفه داخل مستشفى الدمرداش، متأثرا بإصابته بنزيف داخلي إثر تعرضه لـ"لكمة"، في الرأس على يد صديقه، بسبب خلافات بمنطقة عين شمس، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

و قررت النيابة بانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وطلبت استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالها.

و بتلقى مأمور قسم شرطة عين شمس، إخطارا من مستشفى الدمرادش بوصول شاب مصابا بنزيف داخلي ادعاء مشاجرة، وأوضح البلاغ أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد مرور 24 ساعة داخل الرعاية المركزة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب ثلاثيني، وبالفحص تبين وجود كدمات وإصابات متفرقة بالجسم.

وبينت التحريات والفحص ، بأن مشاجرة وقعت بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات سابقة، قام على أثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب مسددا له لكمة بالرأس أسفرت عن سقوطه على الأرض مغشيا عليه، وجرى نقل المجني عليه للمستشفى إلا أنه فارق الحياة داخل غرفة الرعاية المركزة بالمستشفى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.