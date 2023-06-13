سقوط شاب قتل شقيقه في المنيب بقبضة الأمن

ضبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة، شاب قتل شقيقه طعنا بالسكين بسبب خلافات أسرية في منطقة المنيب، تم التحفظ علي المتهم وتوالت النيابة التحقيق.

حادث مقتل شاب في المنيب

كانت البدابة بتلقى قسم شرطة الجيزة ، بلاغًا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بمنطقة المنيب بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين بالفحص، العثور على جثة شاب مصاب بعدة طعنات في جسدة وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وفي ذات الوقت ، استمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وتبين بإجراء التحريات أن شقيق المجني عليه قتله طعنا بالسكين، بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تباشر جهات التحقيق بالقليوبية ، التحقيق في أصابة شخصان بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة مع دراجة نارية، بسبب السرعة الزائدة لكل من السيارة والدراجة النارية، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائقين واصطدما معًا، وسقط مستقلي الدراجة النارية أرضًا مصابين بعدة إصابات، على كوبري قليوب، دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية في إتجاه شبرا بنها.

وعلي إثر الواقعة ؛ توقفت حركة المرور على كوبري قليوب بالطريق الزراعي، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين، وانتقلت قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وكانت البداية بتلقى الاجهزة الامنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالي بوقوع حادث تصادم على كوبري قليوب بالطريق الزراعي، ووجود مصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث تصادم سيارة ودراجة نارية، وتبينّ وقوع الحادث على كوبري قليوب بالطريق الزراعي وسقوط مستقلي الدراجة النارية أرضًا، جراء شدة الاصطدام، وإصابتهما بإصابات متعددة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب العام.

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.