ضبط 361 مخالفة تموينية بدمياط

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدميلط برئاسة المحاسب علي الغزاوي وكيل الوزارة بالاشتراك مع الطب البيطرى والمراقبة الصحية وإدارة المتابعه بعدة حملات بنطاق كلا من مدينة دمياط ودمياط الجديده وفارسكور وعزبة البرج، أسفرت عن ضبط عدد ٣٦١ محضر تموينى منها عدد ٥١ محضر لمخابز بلديه مدعمه لعدم الالتزام بالقرارات التموينية من حيث المواصفات والأوزان والتصرف فى الدقيق المدعم فى غير الغرض المخصص من أجله.

وفى مجال المواد البترولية تم تحرير عدد ١٠ محاضر بيع بأزيد عن السعر الرسمى لإسطوانات الغاز فضلا على عدد ٣٠٠ محضر للمحلات العامه لعدم الاعلان عن الاسعار فى مكان ظاهر للجمهور وبيع السجائر بأزيد من سعرها الرسمى ولتعبئة السلع الغذائية فى ورق مطبوعات وإستخدام أكياس سوداء تمثل خطوره على الصحة العامة وضد محلات الجزارة لعرض ذبائح لحوم مكشوفة بدون تغطية شاش وعدم حمل شهادة صحيه تؤكد خلو حاملها من الأمراض المعديه.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامه لمحاربة الجشع والتدليس والمغالاه فى الاسعار.