الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسَا لحكومة الكويت

الشيخ نواف الأحمد
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

أعلن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

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الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

وفي وقت سابق، بعث رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقيات شكر إلى عدد من الوزراء والمسؤولين بعد نجاح تنظيم انتخابات مجلس الأمة 2023.

 

وحسب صحيفة “الراي” الكويتية، وجه نواف الأحمد الشكر لكل من الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة ووزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ووزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حمد العدواني ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عامر الرطام، ووزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة مي البغلي ورئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد.

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