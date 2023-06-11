الكويت.. وقف الابتعاث للتخصصات الطبية لمصر والأردن

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي في الكويت قرارا بوقف الابتعاث للتخصصات الطبية في الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة ودكتور صيدلة في كل من مصر والأردن اعتباراً من العام الدراسي 2023 - 2024، وفق سكاي نيوز عربية.

القرار الوزاري جاء في إطار سعي وزارة التعليم العالي لضبط جودة التعليم ولضمان صحة وسلامة الشهادات العلمية، وتعزيز التعليم الجيد.

وتضمن القرار"إيقاف تغيير التخصص الطبي في الجامعات للطلبة الملتحقين في الأردن ومصر قبل صدور القرار، كما تضمن إيقاف نقل مقر الابتعاث إلى مصر والأردن."

ونقلت القبس عن مصادر مطلعة أن هذه الخطوة جاءت بعد زيارات متعددة لوفود متخصصة للجامعات الطبية في مصر والأردن خلال الاشهر الماضية.

وجاءت تقارير هذه الوفود، مبنية على دراسات مستفيضة لقياس جودة التعليم، كما جاء القرار بناء على توصية لجنة وضع المعايير وتحديد مؤسسات التعليم العالي في التخصصات والبرامج الطبية خارج الكويت وفقا لاجتماعها نهاية مايو الماضي.

وأكدت المصادر ان القرار جاء بناء على موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بتاريخ 4 يونيو 2023.