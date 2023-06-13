احجز تذاكر طيران لأجمل أماكن المصيف وإليك أهم أشياء لا تنساها عند السفر

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ويشمل ذلك سراويل الجينز للرجال والنساء، وبلوزات وتي شيرتات وجاكيتات، وحتى الأحذية الرياضية التي تضفي عليك راحة وأناقة في نفس الوقت.

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خيارات الشحن المتاحة: يمكنك اختيار خدمة التوصيل للمنزل أو اختر واستلم من المحل، وتختلف تكلفة الشحن وأوقات التسليم حسب المنطقة والوقت المحدد.

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في الأيام الحارة إليك بعض من النصائح لاختيار الملابس الصيفية المناسبة

من المهم جدا اختيار الملابس الصيفية المناسبة لرحلاتك خلال فصل الصيف، الأزياء الخفيفة و المناسبة للطقس الحار يمكن أن تجعل رحلتك أكثر راحة ومتعة ومنها

اختيار ملابس من قماش الكتان والقطن والنسيج الناعم، تسمح بالتهوية و تكون خفيفة على جسدك

اختاري ملابس بألوان زاهية وابعدي عن الالوان القاتمة مثل اللون الأسود للحصول علي مظهر صيفي و تجنب امتصاص الحرارة

لا تنسي الاكسسوارات والاحذية المناسبة مثل الأحذية الخفيفة وخاصة الصنادل تسهل حركة القدمين على الرمال الساخنة، بينما توفر القبعات الوقاية من الشمس وتحمي من الحرارة الشديدة، كما يساعد النظارات الشمسية في حماية العينين من أشعة الشمس القوية

لا تنسي تضيفي السترة الخفيفة مع رداء البحر أو المايوه لحماية الجسم من أشعة الشمس والهواء البارد عندما يبرد الماء

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