صحة قنا تجرى مرور مسائي علي مستشفي فرشوط المركزي

أجري فريق الإشراف بمديرية الصحة بقنا، مساء اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمستشفي فرشوط المركز شمال محافظة قنا، وذلك لتأكد من الخدمات الطبية المتكاملة المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، أن الفريق الطبى تفقد الإستقبال بالمستشفي للتأكد من تواجد من الفريق الطبي النوبتجيين، والتأكد من توافر أدوية الطوارئ بكمية كافية كذلك توافر المستلزمات الطبية اللازمة، مشيرا إلي كثافة المترددين علي الإستقبال وحصولهم علي الرعاية الصحية اللازمة.

وأضاف الدكتور راجي، أن فريق الإشراف بقيادة الدكتور محمد العديسي وكيل الطب العلاجي ومدير إدارة الكلي الصناعي، و نبيل فوزي عضو التفتيش المالي والإداري بالمديرية، قد إستكمل جولته بالمستشفي بتفقد قسم الأطفال والحضانات للتأكد من تواجد الطبيب المناوب وتقديم الرعاية اللازمة للأطفال.

و إستكمل الفريق جولته بمتابعة قسم العناية المركزة بالمستشفي والإطمئنان علي المرضي بالقسم والتأكد من عدم شراءهم أي أدوية من الخارج.

كما تابع الفريق قسم الباطنة للإطمئنان علي المرضي بالقسم والرعاية الكاملة لهم، وكذلك قسم الكلي الصناعي وتوافر المستلزمات وعمل الأجهزة بصورة سليمة.

مشيراً إلي حرصه الدائم بمتابعة المستشفيات والوحدات الصحية علي مدار اليوم بما يتلائم وتوجيهات الاستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء اشرف غريب محافظ قنا، بضرورة العمل علي تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.