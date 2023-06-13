كلام فى الهوا

الثلاثاء 13/يونيو/2023 - 08:51 م 6/13/2023 8:51:50 PM

سُئل رسام الكاريكاتير «رخا»: هل كنت سكرتيراً لنادى الترسانة؟ ضحك الرجل كثيراً عندما سمع السؤال لأنه لا يعرف شيئًا عن كرة القدم.

ولم يُشاهد مباراة واحدة بعد أن شاهد حادثة لزميل له فى المدرسة، حيث شاط زميل آخر وسقط على الأرض وتم نقله للمستشفى.

ولكن عندما أراد ابنه أن ينضم إلى أحد مراكز التدريب التى أنشأها اتحاد الكرة فى الأندية وأشرف عليها مدربون على أعلى مستوى من المجر وتشيكوسلوفاكيا.

ذهبت به إلى زملاء لى كانوا يجلسون ليل نهار فى نادى الترسانة، وطلبت منهم أن ينضم ابنى إلى مركز التدريب، وبعد أن شاهده المختص انضم، وأصبحت أتردد على النادى وأصبح لى أصدقاء كُثر من اللاعبين والمترددين على النادى، وعند أول اختيار لمجلس إدارة جديد تم اختيارى سكرتيراً عامًا للنادى.

والعجيب أن النادى حصل على كأس مصر فى هذه السنة، وأنا لا أعرف شيئًا عن الكرة، وقلت إن أى فريق يستطيع أن يصنع المعجزات إذا دب الحب والتعاون بينهم.

هذا يؤكد أن الإدارة شىء ولعب الكرة شىء آخر.

وليس كل من لعب الكرة قادرًا على إدارتها. «الإدارة ليست بالفهلوة».

لم نقصد أحدًا!