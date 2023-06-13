وزير الاتصالات يناقش مع مسئولى منظمة (OECD) تعزيز التعاون فى وضع السياسات الخاصة بالتكنولوجيات البازغة

خلال زيارته لفرنسا

ويلتقى قيادات شركات «تيلى بيرفورمانس» ونوكيا و«الكاتيل لوسنت» لبحث الفرص الاستثمارية والتوسع فى استثماراتها بمصر

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD)، وعددًا من مسئولى المنظمة، فى العاصمة الفرنسية باريس، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وأهم ملامح التعاون الجارى بين الوزارة والمنظمة بما فى ذلك التعاون فى إطار البرنامج القطرى المصرى، فضلًا عن المشاركة فى عدد من آليات التعاون التابعة للمنظمة ومنها اللجان وفرق العمل المتخصصة فى مجالات التكنولوجيا البازغة مثل الذكاء الاصطناعى، والبنية التحتية الرقمية، وحوكمة البيانات والمؤشرات.

وناقش اللقاء تعزيز دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى كجسر لتعزيز سياسات المنظمة فى الشرق الأوسط وأفريقيا؛ إضافة إلى مناقشة جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمشاركة فى لجان المنظمة لوضع السياسات وإعداد المعايير المتعلقة بعدد من مجالات التكنولوجيا.

أكد طلعت تقدير مصر العميق للدور المهم الذى تقوم به منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD)؛ معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمنظمة فى مجال وضع السياسات الخاصة بالتكنولوجيا والتحول الرقمى والاستفادة من خبرات الاقتصادات الكبرى فى هذا المجال، مما يسهم فى زيادة الثقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتالى تعظيم الاستثمارات فى مصر.

ومن جانبه؛ أثنى الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية على جهود مصر فى إطار تنفيذ البرنامج القطرى والتقدم الذى حققته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مشروعات التعاون المشترك، لا سيما المؤشرات الخاصة بالتحول الرقمى، ومشروع الذكاء الاصطناعى.

وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة لبناء القدرات الرقمية لطلاب المدارس بما فى ذلك مدارس We للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك بهدف صقل مهارات الطلاب فى التخصصات المهمة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها الذكاء الاصطناعى، والروبوتات، والأمن السيبرانى.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعًا مع كارين جان الرئيس التنفيذى لشركة «تيلى بيرفورمانس» Teleperformance العالمية، تناول اللقاء بحث سبل التوسع فى عمليات الشركة بمصر. كما تم تسليط الضوء على الحوافز والتسهيلات التى تقدمها الدولة لتحفيز الاستثمار فى صناعة التعهيد، وذلك فى إطار استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد، بالإضافة إلى استعراض جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير قاعدة من الكوادر البشرية لتلبية متطلبات الشركات العالمية العاملة فى صناعة التعهيد.

وشركة «تيلى بيرفورمانس» Teleperformance هى شركة عالمية مقرها فرنسا وتعمل فى مجال تقديم خدمات الأعمال الرقمية. ولها مراكز فى 58 دولة ولها 6 مراكز بمصر.

كذلك التقى الدكتور عمرو طلعت، بيير جيل شانتريو رئيس شركة نوكيا NOKIA للشبكات بفرنسا وعدد من مسئولى الشركة؛ حيث شهد اللقاء استعراض أحدث تكنولوجيات الشركة فى مجال البنية التحتية للاتصالات خاصة الجيل الخامس من الربط، والاستخدامات المختلفة لهذه التكنولوجيا فى عدد من القطاعات.

وبحث اللقاء سبل التوسع فى حجم أعمال الشركة واستثماراتها بمصر فى ضوء توافر الكوادر البشرية والبنية التحتية المتطورة.

كما قام الدكتور عمرو طلعت بجولة داخل معامل شركة نوكيا العالمية؛ اطلع خلالها على الحلول التكنولوجية التى تقدمها الشركة فى دعم مشروعات التحول الرقمى والمتعلقة بالاستدامة، ومشروعات الشركة فى البحث والتطوير، وفى مجال البنى التحتية للشركات، وتأمين شبكات الجيل الخامس.

كذلك عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع نيكولاس بريونيل رئيس شركة «الكاتيل لوسنت» Alcatel Lucent Enterprise؛ المتخصصة فىمجال الاتصالات؛ وبحضور علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية بباريس.

حيث بحث اللقاء إمكانية توسع عمليات الشركة عالميا لتشمل مصر اعتمادًا على حوافز الاستثمار فى القطاع والتى تشمل الكفاءات الشابة المدربة.

حضر اللقاءات، المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس عادل حامد مستشار وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت يزور فرنسا للمشاركة نيابًة عن رئيس الجمهورية فى أعمال مؤتمر «فيفا تكنولوجي» VivaTech؛ ومن المقرر أن يعقد الدكتور عمرو طلعت على هامش مشاركته فى فعاليات المؤتمر المزيد من اللقاءات الثنائية مع مسئولين حكوميين ومسئولى عدد من الشركات الفرنسية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث تعزيز التعاون وفرص الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات