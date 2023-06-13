ندوة بكلية زراعة جنوب الوادي حول" التغيرات المناخية "

نظمت كلية الزراعة بجامعة جنوب الوادي ندوة علمية عن دور البحث العلمي لمواجهة ظروف التغيرات المناخية علي الانتاج الزراعي بين الواقع و المأمول، كما نظمت كلية الطب بالجامعة ندوة مماثلة حول تنظيم الأسرة ودعم الرائدات الريفيات.

نوه الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، عن أهمية عقد المؤتمرات والندوات العلمية لمناقشة وعرض الحلول المبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية والدور الحيوي لكلية الزراعة في الاهتمام بتوعية الباحثين علي تطبيق بحوث علمية في التصدي للتغيرات المناخية.

وحث إدارة الكلية علي التوسع في انشاء برامج جديدة ومتنوعة وأشاد بدور قطاع الدراسات العليا بكلية الزراعة في حرصها علي عقد ورش العمل والمؤتمرات والندوات العلمية في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتوعية شباب الباحثين بخطة الدولة الاستراتيجية في البحث العلمي.

وقال عصام الدين عبد الهادي عميد كلية الزراعة، إن أهمية عقد هذه الندوة العلمية تكمن فى فتح آفاق جديدة للباحثين في تطبيق خطط و دراسات بحثية حديثة لتصدي للتغيرات المناخية.

وأشار الدكتور أحمد أبوبكر عبدالوارث وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق الندوةـ إلى أن هذه الندوة العلمية تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية علي ضرورة مواجهة التغيرات المناخية و استضافة مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ بمشاركة دولية واسعة خلال شهر نوفمبر الماضي و هو الحدث الأهم والأكبر الذي يستهدف اعتراف الدول الكبرى بمسئولياتها إزاء التغيرات المناخية ومساعدة الدول النامية علي مواجهة الآثار السلبية لهذه التغيرات.

الآثارالسلبية للتغيرات المناخية

وقدم الدكتور خالد رفاعي رئيس قسم الأرصاد الجوية محاضرة علمية للوضع الراهن لأثار التغيرات المناخية علي مصر ودور البحث العلمي في التصدي لها وتقليل الآثار السلبية لها وعرض رؤية العالم ومصر بصفة خاصة لمواجهة التغيرات المناخية كما عرضت الدكتورة ايمان فؤاد مدرس الفيزياء الجوية بعلوم جنوب الوادي بعض الدراسات السابقة و الاقتراحات البحثية لمواجهة ظروف التغيرات المناخية.

حضر في هذه الندوة وكلاء الكلية رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا.

ندوة تعريفية بكلية الطب بتنظيم الأسرة

فى سياق ذي صلة، نظمت كلية الطب البشرى ندوة تعريفية عن تنظيم الأسرة ودعم الرائدات الريفيات فى هذا المجال.

أوضح الدكتور عبد الناصر عبد الجابر وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بان هناك عدد كبير من طالبات الجامعة يشاركن فى القوافل التى تنظمها مديرية الصحة بقنا فى توعية السيدات بالمشكلة السكانية والصحة الانجابية كما تحدث الدكتور ياسر ابو الوفا مدرس النساء والتوليد بكلية الطب عن وسائل تنظيم الاسرة وكيفية دعم الرائدات الريفيات فى نشر التوعية بمشكلة النمو السكانى.