وصول 2 طن لحوم من صكوك الإطعام لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول 2 طن لحوم من صكوك الاطعام، لتوزيعها مجاناً على 2000 أسرة أولى بالرعاية بمدن وقرى المحافظة، في اطار اجراءات الدولة للحماية المجتمعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.





وشهد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، وإيمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع، وصول 2 طن لحوم صكوك الإطعام، بحضور عدد من المسئولين بمديرية الأوقاف والتضامن.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، إنه يثمن مشروع صكوك الإطعام الذي أطلقته وزارة الأوقاف، مما أدخل السعادة في نفوس الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظات المصرية، ومنها محافظة كفر الشيخ، مؤكداً أنه وجه بالحرص على توزيع تلك اللحوم على المستحقين في كل قرى مراكز المحافظة، والوصول لهم في كل مكان بالمحافظة.