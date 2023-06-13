أشرف زكي يحسم حقيقة وفاة الفنانة ليلى طاهر بعد صراع مع المرض(تفاصيل)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تزعم وفاة الفنانة القديرة ليلى طاهر، الأمر الذي أثار صدمة وحزن محبيها من الجمهور متسائلين عن حقيقة الأمر.

أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنانة ليلى طاهر:

وسرعان ما نفى د.أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وفاة النجمة ليلى طاهر، مؤكدًا أنها بخير وتتمتع بصحة جيدة، وكل ما تردد من أنباء تزعم وفاتها فهي مجرد شائعات مُغرضة وعارية من الصحة، فيما طالب المواقع الصحفية بضرورة تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء شائعات مواقع التواصل الاجتماعى، والحصول على المعلومات من مصادرها المختصة.

ليلى طاهر

وفي الوقت نفسه، طمأنت الفنانة القديرة ليلى طاهر محبيها وجمهورها على حالتها الصحية، مؤكدة أنها تتمتع بصحة جيدة، وهذه ليست المرة الأولى التي يزعم البعض وفاتها فهي اعتادت على مثل هذه الشائعات التي وصفتها بالسخيفة والكلام الفارغ.

كما طالبت ليلى طاهر بتوقيع أقصى العقوبة على كل من يروج الشائعات على السوشيال ميديا ويُهين فنانين مصر ويزعج عائلاتهم.

ليلى طاهر

ليلى طاهر تكشف سبب ابتعادها عن التمثيل:

على صعيد آخر، كانت الفنانة القديرة، ليلى طاهر، قد كشفت للمرة الأولى عن سبب اعتزالها الفن والتمثيل لأكثر من عامين، وذلك في أول ظهور إعلامي لها من خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامجها "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة On E الفضائية.

أكدت ليلى طاهر أن سبب ابتعادها عن الفن هو أنها لم تجد حتى الآن الدور المناسب الذي تعود به للشاشة من جديد والذي يليق بتاريخها الفني على مدار الأعوام الماضية، حيث قالت: "وحشتوني جدًا وبقالي يمكن سنتين أو أكثر معملتش حاجة، وفعلًا واحشني الفن".

وتابعت: "بس اسمحيلي لما ألاقي حاجة تضيف لتاريخي، أو تحافظ على التاريخ ده هيسعدني جدًا إني أشارك، إنما لو مكانش حاجة مناسبة يبقى بلاش".

ليلى طاهر

ليلى طاهر:

شيرويت مصطفى إبراهيم فهمي، الشهيرة باسم ليلى طاهر ممثلة ومذيعة مصرية من مواليد 13 مارس 1942 قدمت العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات وعملت كمذيعة ومقدمة برامج في الستينيات، كان والدها مهندس زراعي ووالدتها ربة منزل، اهتما بتعليمها حتى حصلت على بكالوريوس خدمة اجتماعية.

عدد زيجات ليلى طاهر:

تزوجت 6 مرات وكان أول أزواجها محمد الشربيني الذي أنجبت منه ابنها الوحيد "أحمد"، وبعد انفصالها تزوجت المخرج حسين فوزي ثم انفصلت عنه، وتزوجت الصحفي نبيل عصمت وبعد انفصالها منه تزوجت الفنان يوسف شعبان وانفصلت عنه وتزوجت خالد الأمير وبعد انفصالها عنه تزوجت شخصًا من خارج الوسط الفني.