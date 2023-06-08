خلف بن هذال.. شائعة وفاة شاعر الملوك تثير الغضب بمنصات السوشيال ميديا

خلف بن هذال.. شاعر سعودي كبير ملقب بـ "شاعر الملوك"، لأن أغلب قصائده القاها أمام ملوك المملكة العربية السعودية، تصدر اسمه محرك البحث جوجل خلال الساعات الأخيرة بعد تداول أنباء عن وفاته، الأمر الذي أثار حالة من الحزن بين محبيه وأصاب أصدقائه وعائلته بحالة من الفزع .

وخرج نجل الشاعر السعودي "متعب بن خلف بن هذال العتيبي" لينفي خبر وفاته ويؤكد أنها شائعة سخيفة تم تداولها عبر منصات السوشيال ميديا مؤكدًا أن والده يتمتع بصحة جيدة ويمكث في منزله.

وكتب نجل خلف بن هذال عبر صفحته الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر":" أبوي بخير وطيب ولله الحمد، الله يطول عمره ويخليه لنا".

معلومات عن خلف بن هذال العتيبي

ولد خلف بن هذال سمران الحافي الروقي العتيبي، في مسقط رأسه بلدة "ساجر" بالمملكة السعودية يوم 3 يوليو 1943.

توفي والده وهو في الثامنة من عمره.

احب خلف بن هذال كتابة الشعر وبدأ في الكتابة وهو في العاشرة من العمر.

أول قصيدة له كانت وهو في عمر 13 عاما.

تميز في كتابة الشعر بل وإلقائه أيضًا.

اشتهر بقصائده الحماسية أثناء معارك تحرير الكويت في حرب الخليج الثانية، وقصائده الحولية في مهرجان الجنادرية وفي منى في موسم الحج.

تميز في الإلقاء المنبري، وأطلق عليه العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز لقب "شاعر الوطن".

كان يحضر باستمرارمهرجان الجنادرية الثقافي الذي تنظمه السعودية.

كان يلقي أغلب قصائده أمام الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومن قبله سلفه الملك فهد بن عبدالعزيز، والملك خالد بن عبدالعزيز، لذا لُقب بشاعر الملوك.

له العديد من الالقاب منها: "شاعر الوطن" و"شاعر الخليج" و"شاعر الملوك".

تم منحه وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى عام 2017.