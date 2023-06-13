ارتفاع حصيلة وفاة حادث تصادم 3 قطارات في الهند إلى 289 شخصا

ارتفعت حصيلة وفاة حادث تصادم 3 قطارات في ​​ولاية "أوديشا" في شرق الهند إلى 289 شخصا وذلك بعد أن توفي أحد المصابين متأثرا بالجروح التي لحقت به.

وفاة حادث تصادم 3 قطارات

ونقلت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الإنجليزية عن مسؤول طبي قوله إن المريض، الذي دخل مستشفى بمدينة "كوتاك" في الثالث من يونيو الجاري أي بعد يوم من وقوع واحدة من أسوأ حوادث القطارات التي شهدتها الهند، كان يعاني من إصابات عديدة من بينها إصابة في النخاع الشوكي.

كان قطار "كوروماندل إكسبريس" الذي يربط بين كالكوتا وتشيناي قد اصطدم بقطار شحن كان متوقفا في الثاني من يونيو الجاري؛ مما أدى إلى خروج عدة عربات من القطار عن مسارها وانقلاب بعض هذه العربات على السكة المجاورة واصطدامها بقطار سريع كان في رحلة بين بانجالور وكالكوتا أثناء مروره في موقع الحادث.

الصين: سنساهم فى دعم محادثات سلام لحل القضية الفلسطينية

قال وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، الثلاثاء، إن بلاده ستساهم بـ"الحكمة الصينية" في دعم محادثات السلام لحل القضية الفلسطينية "العادلة" في الاتجاه الصحيح.

وأكد تشين أن "بكين دائماً ما تؤيد القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة"، مشدداً على أن الصين "تولي أهمية كبيرة لها".

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية

ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بكين، الثلاثاء، في زيارة تستمر 3 أيام، يلتقي خلالها عدداً من كبار المسؤولين الصينيين يتقدّمهم الرئيس شي جين بينج، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا

الخارجية الفلسطينية تدعو لترجمة المواقف الدولية الرافضة للاستيطان لإجراءات رادعة

وفي سياق متصل دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إلى ترجمة المواقف الدولية والأمريكية الرافضة للاستيطان إلى إجراءات وعقوبات رادعة.

وذكرت الوزارة -في بيان صحفي- أن "الشعب الفلسطينى يدفع يوميًا ثمنًا باهظًا جراء استمرار المشهد العنيف للاحتلال الاستيطاني العنصري في أرض وطنه، وجراء التصعيد الحاصل في الانتهاكات والجرائم التي تمارسها قوات الاحتلال والمستوطنون ضد المواطنين المدنيين العزل وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم، في حرب مفتوحة على الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة، لفرض السيطرة عليها وتخصيصها كعمق إستراتيجي للاستيطان، بما يعني استمرار تعميق جرائم الضم التدريجي الزاحف للضفة، وفرض المزيد من التضييقات وأساليب خنق المواطنين".