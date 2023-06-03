البحرين والإمارات تعزيان الهند في ضحايا حادث تصادم 3 قطارات

أكدت وزارة الخارجية البحرينية عن تعاطف مملكة البحرين وتضامنها مع جمهورية الهند في ضحايا حادث تصادم ثلاثة قطارات في منطقة بالاسور بولاية أوديشا شرقي البلاد، وأسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص.

وأعربت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم السبت- عن صادق تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب الهندي ولأهالي وذوي الضحايا في هذا الحادث الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع الجرحى.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

وفي السياق ذاته، بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، برقية تعزية، إلى دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند في ضحايا حادث تصادم القطارات .. متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بعثا كذلك برقيتي تعزية، مماثلتين إلى دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تعزية إلى ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.

السكك الحديدية الهندية

وفي سياق متصل أفاد المتحدث باسم وزارة السكك الحديدية الهندية أميتاب شارما بانتهاء عملية الإنقاذ بعد 18 ساعة تقريبا من وقوع حادث تصادم القطارات المروع بولاية "أوديشا" الهندية.

وقال شارما حسبما ذكرت قناة إن دي تي في الهندية، اليوم السبت إنه "تم الانتهاء من عمليات الإنقاذ، والتركيز الآن ينصب على أعمال الترميم.

وكان وزير السكك الحديدية الهندي أشويني فيشناو قد تفقد صباح اليوم موقع الحادث لتقييم الوضع، وأعلن أنه سيتم تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، الذي يعد أسوأ حادث قطارات تشهده البلاد منذ 20 عاما تقريبا.

ولقي 261 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 900 شخص أخرون بعدما اصطدم قطارا ركاب وقطار بضائع مساء أمس الجمعة في مدينة "بالاسور" بولاية "أوديشا" الشرقية وأوضح مسؤولون هنود أن أكثر من 3500 راكب كانوا على متن قطاري الركاب، مشيرين إلى أنه تم إنقاذ جميع الجرحى والركاب المحاصرين جراء الحادث

وفاة أكثر من 280 شخصا في تصادم عدة قطارات في بالهند

قتل أكثر من 280 شخصا وأصيب 900 آخرون جراء تصادم عدة قطارات في ولاية أوديشا شرقي الهند، حسبما قال مسؤولون.

ووصلت أكثر من 200 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث في منطقة بالاسور، حسبما قال الوزير الأول في أوديشا، براديب جينا.

يُعتقد أن قطار ركاب واحد خرج عن مساره قبل أن يصطدم بآخر على المسار المجاور في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وقالت شركة السكك الحديدية الهندية إن القطارين هما كوروماندل إكسبرس وهاورا سووبرفاست إكسبرس

وقال سودهانشو سارانغي، أحد مسؤولي جهاز الإطفاء في أوديشا، متحدثا للصحفيين في موقع الحادث "انتشلنا الآن أكثر من 207جثة".