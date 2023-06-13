تفاصيل مصرع 15 شخصًا وإصابة 2 في تصادم تريلا وميكروباص بالصف

شهد الطريق الصحراوى فى منطقة الصف، بمحافظة الجيزة ، مصرع 15 شخصًا في حادث تصادم تريلا وميكروباص أعلى الطريق الصحراوى وأصيب 2 آخرين إثر حادث تصادم تريلا وميكروباص.

تفاصيل مصرع 15 شخصًا وإصابة 2 في حادث تصادم تريلا وميكروباص

وفي الوقت ذاته، تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

أقوال الشهود في حادث تصادم الصف

وفي ذات الوقت، استمع فريق من رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات حادث تصادم تريلا بسيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي بمنطقة الصف، مما أسفر عن مصرع 15 شخصا وإصابة 2 آخرين.

تفريغ الكاميرات للتعرف على سبب وفاة 15 شخصا في تصادم تريلا مع ميكروباص بالصف.

كما أمرت نيابة الجيزة بتفريغ الكاميرات للوقوف على ملابسات حادث تصادم تريلا بسيارة ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي بمنطقة الصف، ما أسفر عن مصرع 15 شخصا وإصابة 2 آخرين.

وبينت التحريات الأولية لحادث تصادم أعلى الطريق الصحراوي بمنطقة الصف، أن السرعة الزائدة من سائق الميكروباص وراء الحادث بعدما اصطدم من الخلف لتريلا كانت متوقفة على جانب الطريق، وجار التحقيق مع سائق التريلا للوقوف على ملابسات الحادث.

حادث طريق الصحراوي بالصف

وكانت البداية بتلقي كانت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الصحراوى في الصف بوجود حادث مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتين.

وخلف الحادث عن مصرع 15 شخصا وإصابة 2 آخرين وتم نقلهم للمستشفى، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

وبتبين بالفحص ؛ انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الصحراوى بمنطقة الصف، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

في واقعة اخري ، امرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة،باحالة 3 متهمين يمنيين الجنسية، إلى فضيلة المفتي، وذلك للبت في إعدامهم في جلب مواد مخدرة عن طريق التهريب لمطار القاهرة وتحديد جلسة 8 يوليو المقبل؛ للحكم.