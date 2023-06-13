صراعات إنسانية واختبارات حياتية في “حب بين السطور”

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل"حب بين السطور"، إنطلاق تصوير الدراما الاجتماعية الجديدة وهو والذي تقع احداثه في إطار الـ 30 حلقة من تأليف علياء الكاظمي ومن إخراج خالد جمال.

المسلسل يخوض بطولته نخبة من نجوم الدراما الخليجية، ويسلط الضوء على رحلة نماذج في الحياة ما بين صراعات واختبارات حياتية قد تقلب معادلة كلا منهم الإنسانية رأسا على عقب، ولعل ما يميز التجربة الدرامية الجديدة حرص الشيخة أبرار الصباح على اختيار فئات عمرية متنوعة لمحاكاة جميع افراد الأسرة.

تفاصيل “حب بين السطور”

ويخوض بطولة مسلسل"حب بين السطور" إبراهيم الحربي، وباسمة حمادة و غدير السبتي و علي كاكولي وعبدالله عبدالرضا و إيمان الحسيني و حسين الحداد و شوق الهادي و روان العلي و دعاء شاهين وأسرار دهراب و منصور البلوشي، ومن إنتاج الشيخة أبرار خالد جابر الصباح، وغيرهم من الفنانين بأدوار مختلفة.

ويتتبع المسلسل حكاية صالح الذي يتزوج في شبابه من ابنة عمه لطيفة وينجب منها ثلاثة أبناء، ثم يقدم على بعض التصرفات ما يضع ثروة العائلة على المحك ".

وتهتم الجهة المنتجة للعمل بجميع عناصر المنظومة الدرامية بدء من اختيار الممثلين فضلا عن الطاقم الفني الذي يقف خلف الكاميرات وصولا الى الاشتغال على العوامل المساعدة مثل الموسيقات التصويرية والمؤثرات الصوتية والاهتمام بأدق التفاصيل والتي تصنع الفارق دائما وترجح كفة أي عمل في السباق الدرامي.

ويجسد الفنان إبراهيم الحربي شخصية صالح، حيث قال :" العمل واقعي يلامس المجتمع برح راقي وتفاصيل ثرية للشخصيات " وثمن الحربي جهود الشركة المنتجة للخروج بالعمل في أفضل صورة.

أبطال مسلسل حب بين السطور

وتقدم الفنانة باسمة حمادة شخصية لطيفة وتستعرض ملامح دورها قائلة :" ثمة العديد من الخطوط الدرامية التي يزخر بها العمل ، نحن بصدد تجربة درامية مختلفة ونتاج جهود كبيرة من جميع فريق العمل لاسيما شركة " ابيز برودكشنز" واجسد ضمن السياق الدرامي شخصية لطيفة واتمنى ان تنال رضاكم ".

طاقم عمل مسلسل حب بين السطور

بدورها أعربت الفنانة غدير السبتي، عن سعادتها بالمشاركة في حب بين السطور وقالت عن دورها :" منيرة شقية صالح شخصية مختلفة عما قدمته من قبل ستكون مفاجأة اتمنى ان ينال العمل اعجابكم في ظل الجهود الكبيرة للشركة المنتجة والروح الجميلة السائدة بين الجميع ".

الفنان علي كاكولي، أكد انه يجسد دور مختلف وهو الابن الاكبر لصالح الذي يجسد دوره الفنان ابراهيم الحربي لافتا الى انه اشتاق لمثل هذه الادوار التي تصنع الفارق ومشيرا الى ان المسلسل بطولة جماعية ولكل ممثل مساحته التي يبدع فيها.

بينما يجسد الفنان عبدالله عبدالرضا شخصية مشعل وهو ابن متسرع في قراراته ولا يبالي بعواقب الامور واضاف :" مشعل يجمع العديد من المتناقضات ويتقاطع الخط الدرامي مع الفنانة إيمان الحسيني واتمنى ان ينال العمل اعجابكم ".

وكشفت الفنانة شوق الهادي عن ملامح من شخصيتها قائلة :" جوي الابنة الصغرى المدللة ، دور جديد وتحدي مختلف اتطلع لترك بصمة من خلاله ".

اما الفنان نواف الفجي فيجسد شخصية إبراهيم وهو شاب رومانسي يمر بتحولات درامية هامة واعرب نواف عن سعادته بالتعاون مع شركة " ابيز برودكشنز" للشيخة أبرار الصباح

يقول الفنان محمد أشكناني:" اجسد شخصية مصطفى الذي يعاني مشكلات أسرية كبيرة و تتقاطع شخصيتي مع الفنانة غدير السبتي والعمل يزخر بالعديد من التفاصيل الهامة التي سوف تفاجيء المشاهدين ".