حماده بكر يطالب بتفعيل الزراعات التعاقدية بما يضمن تحديد سعر ملائم للمحاصيل الاستراتيجية

قال حماده بكر ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الوفد في جلسات الحوار الوطني حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات إن الفلاح أو المزارع المصري هو اللاعب الرئيسي في توفير المحاصيل الإستبراتيجة الهامة للدولة.

وأكد بكر على ضرورة مراعاة هذا العنصر البشري فى الرؤي الخاصه بالنهوض بالزراعة في مصر في ظل الأزمة العالمية الحالية وعلى رأسها الحرب الروسيه الاوكرانيه والتي أدت إلى نقص حاد في الغذاء في العالم كله، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى استبق التوقعات والاحتماليات ووجه الحكومه بالتوسع فى رقعة استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية وزيادة النشاط العمرانى والتنموى.

وأضاف ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنه بما أن مصر تجود بتربة زراعية جيدة وبدءً من حدود محافظة الجيزة، مرورا بالواحات البحرية والفرافرة وتوشكى والوادى الجديد والتى تمتع بوجود مياه جوفية تصلح لزراعة المحاصيل الإستراتيجية خاصة القمح والذرة والشعير والزيتون والنخيل والقطن، فكان لزاما التوجه بزراعة تلك الأراضي.

وأشار بكر إلى أن من المشاكل التى تواجه ملف الزراعة فى مصر عدم تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح والذرة والفول الصويا، مايؤدى إلى الضغط على الموازنة العامة فى استيراد المحاصيل الاستراتيجية ومشتقاتها من السمن والزيوت، بالاضافة إلى عدم التوسع فى استصلاح الأراضي كمحور رئيسى ضمن البرامج القومية.

وتابع: بما أن مصر بلد زراعى، فأدى ذلك إلى الفجوة التى نراها بين الدولار الجنيه، وأيضا تحول البنك الزراعي لإستثماري، وتجاهل الفلاح الذى أسس البنك من أجله، وشغل المزارعين فى الروتين المستندى الذى لا يتناسب مع احتياجات الأرض الزراعية، والأنشطة المكملة لها والتى تحتاج إلى سرعة فى الأداء لتنفيذها.

و أوصى بكر بتفعيل الزراعات التعاقد ية بما يضمن تحديد سعر ملائم للمحاصيل الإستراتيجة من "القمح ، الذرة ، فول الصويا، البنجر، الأرز ،القطن "، بما يشجع المزارعين على تنفيذ خطة للدولة الزراعية والسير نحو تحقيق الإكتفاء الذاتى للمحاصيل الاستراتيجية.

وطالب بكر بقيام البنك الزراعي بدورة في تقديم تسهيلات إئتمانية ميسرة للمزارعين والعمل على أن يكون ذراع الدولة في تحقيق الإكتفاء الذاتي من خلال منح قروض تصل ل50% من قيمة المحاصيل "القمح – الذرة – الفول الصويا – القطن- الشعير الأرز- البنجر – القصب"، واستمرار الجهود فى خطة التنمية الزراعيه بإضافة مساحات جديدة ضمن المشروع القومى لإستصلاح الاراضى ،خاصة فى محافظة الوادى الجديد وشرق العوينات ، لما تمثله تلك المحافظة من إحتلالها ل٤٤% من مساحة مصر ، وبإعتبارها قبلة الإستثمار الزراعى الذى سيحقق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الإساسية.

وأوصى أيضا بتحقيق القيمة المضافة بتصنيع المنتجات الزراعية وتصديرها مصنعة وليست خام، والعمل على زيادة التعاون مع المراكز البحثية المصرية فى إبتكار أنماط من المحاصيل الإستراتيجة التي تعطى إنتاجية أكبر وترشد استخدام المياه.

وطالب أيضا بالتوسع فى زراعة النخيل عامة ، زراعة فسائل نخل الزيت ،وذرة الزيت ،وفول الصويا ،لنصبح دولة مصدرة وليست مستوردة والعمل على الإسراع فى مد مظلة الضمان الإجتماعى والتأمين الصحى لجميع العاملين فى القطاع الزراعى.