طنطا يستعد بقوة لمواجهة المنصورة

حالة من التفأول والجدية بين اللاعبين بنادي طنطا بقيادة عمرو أنور حيث يستعدون لمواجهة فريق المنصورة المقرر لها غدا الأربعاء ضمن مباريات الجولة 30 بدوري القسم الثاني.

وتشهد المران تنافس قوي بين جميع اللاعبين للدخول في قائمة الـ 20 التي ستشارك في اللقاء بناءا علي جاهزية جميع اللاعبين وأجتهدهم في التدريبات.

ويسعي فريق طنطا لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث على أمل تعادل فريق بلدية المحلة مع دكرنس في المباراة التي ستجمعهما والوصول للقمة وحصد بطاقة التأهل للدوري الممتاز مع الجولة الأخيرة.

ويحتل طنطا المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 54 نقطة بينما يحتل بلدية المحلة المركز الاول برصيد 55 نقطة ويأتي دكرنس في المركز. الثالث برصيد 52 نقطة.

ويخضع لاعبي طنطا لمعسكر مغلق بفندق النادي من بداية الأسبوع لفرض حالة من التركيز في المباراة.

صفوف الفريق مكتملة غياب عبدالرحمن الدح الذي يخضع لتدريبات تأهيلية منفرده الاصابع علي أمل اللحاق بالمباراة.