الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

تعليمات خاصة من أوسوريو لـ "روقا" على هامش مران الزمالك

روقا لاعب الزمالك
روقا لاعب الزمالك

منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة  القدم بنادي الزمالك، مجموعة من التعليمات لمحمد أشرف "روقا" لاعب الوسط، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الثلاثاء.

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أوسوريو يجتمع مع لاعبي الزمالك قبل مران الفريق

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أحمد بلحاج ينتظم في تدريبات الزمالك

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء فاركو في كأس مصر.

وشرح "أوسوريو" للاعب الفريق مجموعة من الأدوار الفنية لتنفيذها داخل الملعب، بجانب بعض المهام الأخرى بخصوص الضغط على المنافس واستخلاص الكرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي .

أحمد بلحاج ينتظم في تدريبات الزمالك

انتظم المغربي أحمد بلحاج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الثلاثاء، عقب إنتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وخاض أحمد بلحاج مجموعة من التدريبات التأهيلية الفردية لتجهيزه للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

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