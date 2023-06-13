الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

3 دقات معرض يجمع ثلاث فنانات في الأوبرا

معرض بعنوان 3 دقات
معرض بعنوان "3 دقات"

يفتتح الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، معرضًا بعنوان "3 دقات" بمشاركة ثلاث فنانات وهن سارة تركي، نهى أحمد وصفاء صبيح، وذلك فى السادسة والنصف مساء الخميس ١٥ يونيو، بقاعة زياد بكير ويستمر حتى الأحد ١٨ يونيو.


ويضم المعرض حوالي ٧٥ لوحة بخامات مختلفة مثل الخشب، الألوان الزيتية، الاكريلك، الوان المايكا، الریزن والميكس ميديا.


تكنيكات الديكوباج في الرسم

وقد تم اختيار اسم المعرض ليس تعبيرا عن محتواه، لأن اللوحات لا تنتمى إلى فكرة ورؤية فنية واحدة ولكن تعبيرا لما يضمة المعرض من حب ما بين ثلاث فنانات مختلفين فى الرؤى والأفكار قرروا التنافس بكل حب وود وهم: “سارة عبد الرحمن تركى التى تستخدم تكنيكات الديكوباج في الرسم”.

نهى أحمد حشاد التى تهوى الفن التشكيلي وتعمل في مجال الديكورات والهاند ميد وصفاء صبيح التى تهوى الرسم والفن التشكيلي بمختلف مدارسه وانواعه مثل التجريدية والسيريالية.

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