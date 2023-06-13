كواليس تعيين خالد عبد العظيم مديرًا فنيًا لـ الشرقية للدخان

أعلن نادي الشرقية للدخان برئاسة نصر عبدالعزيز عن تعيين خالد عبد العظيم مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم خلفا لأشرف ريان.

وتقرر استمرار الجهاز الفني المعاون لنادي الشرقية للدخان والذي يضم أحمد إسماعيل مدرب عام، أبوسريع السيد مدرب حراس ومحمد طعيمة المدير الإداري.

وكانت إدارة النادي أبلغت اشرف ريان بقرار رحيله عن الفريق وهو ما أثار حفيظة اللاعبين الذين رفضوا أداء مران الفريق.

الجدير بالذكر أن الشرقية للدخان خاض المباريات الأخير في الموسم الحالي يأكثر بعدد من الناشئين بعد قرار تصعيدهم للفريق الأول في ظل تغيب أكثر من لاعب من المجموعة الأساسية عن أداء التدريبات والمباريات الفترة الأخيرة.

ويحتل الشرقية للدخان المركز الثالث عشر في جدول ترتيب المجموعة الثانية ورصيده 28 نقطة.

وكان زد اف سي قد حسم التأهل للدوري الممتاز بعد تغلبه علي وادي دجلة في الجولة 29 من عمر المسابقة وتربع زد على القمة برصيد 62 نقطة.

واسفرت نتائج الجولة 29 بالمجموعة الاولي عن فوز مركز شباب طامية على شبان قنا بنتيجة 2/1، بينما تعادل ملوي والفيوم بنتيجة 1/1، وفاز بترول أسيوط على النصر للتعدين بنتيجة 2/0، كما حقق لافيينا الفوز على تليفونات بني سويف بنتيجة 2/1.

وانتهت مباراة كيما أسوان وأسمنت أسيوط بنتيجة 0/0، واكتسح الألمونيوم نظيره المدينة المنورة بنتيجة 3/1 وبنفس النتيجة فاز الجونة على مصر المقاصة، بينما تعادل ديروط والمنيا بنتيجة 2/2.

نتائج المجموعة الثانية

وفي المجموعة الثانية تعادل إيسترن كومباني وكهرباء الإسماعيلية بنتيجة 2/2، بينما حسم التعادل السلبي مباراتي العبور والمصرية للاتصالات، و مستقبل وطن ومنتخب السويس.

وخسر بورتو أمام السكة الحديد بنتيجة 3/2، واكتسح الانتاج الحربي نظيره النصر بنتيجة 4/1، وفاز القناة على الإعلاميين بنتيجة 1/0، وتعادل بتروجت مع الترسانة بنتيجة 1/1.

نتائج المجموعة الثالثة

وفي المجموعة الثالثة فاز جمهورية شبين على نظيره نبروة بنتيجة 2/0، وبنفس النتيجة فاز بلدية المحلة على الهلال بالضبعة.

وخسر المنصورة أمام دكرنس بهدف نظيف، وفاز طنطا على الحمام بنتيجة 2/1 وتعادل أبو قير للأسمدة من كفر الشيخ بنتيجة 1/1، وحسم التعادل السلبي مباراة بايونيرز وسبورتنج، كما تعادل بروكسي والأولمبي بنتيجة 1/1.