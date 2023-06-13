أمير عزمي يشترط للاستمرار في قيادة السكة الحديد

أعلن أمير عزمي مجاهد المدير الفني لفريق السكة الحديد شروط للإستمرار على رأس الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي القاهري في الموسم القادم بدوري المحترفين.

وكشف أمير عزمي عن شروطه والتي تتمثل في إجراء تغييرات فنية داخل الجهاز الفني وتغيرات إدارية لووك قصور في أداء العمل الإداري والتي كانت سببا واضحا في موقف هروب اللاعب كالديرون بعد التعاقد معه.

كما طالب أمير عزمي ضرورة الغاء منصب مدير الكرة في الموسم القادم.

ترتيب السكة الحديد بقيادة أمير عزمي

يذكر أن السكة الحديد بقيادة أمير عزمي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني برصيد 54 نقطة وتأهل رسميا لدوري المحترفين.

وكان زد اف سي قد حسم التأهل للدوري الممتاز بعد تغلبه علي وادي دجلة في الجولة 29 من عمر المسابقة وتربع زد على القمة برصيد 62 نقطة.

وأسفرت نتائج الجولة 29 بالمجموعة الاولي عن فوز مركز شباب طامية على شبان قنا بنتيجة 2/1، بينما تعادل ملوي والفيوم بنتيجة 1/1، وفاز بترول أسيوط على النصر للتعدين بنتيجة 2/0، كما حقق لافيينا الفوز على تليفونات بني سويف بنتيجة 2/1.

وانتهت مباراة كيما أسوان وأسمنت أسيوط بنتيجة 0/0، واكتسح الألمونيوم نظيره المدينة المنورة بنتيجة 3/1 وبنفس النتيجة فاز الجونة على مصر المقاصة، بينما تعادل ديروط والمنيا بنتيجة 2/2.

نتائج المجموعة الثانية

وفي المجموعة الثانية تعادل إيسترن كومباني وكهرباء الإسماعيلية بنتيجة 2/2، بينما حسم التعادل السلبي مباراتي العبور والمصرية للاتصالات، و مستقبل وطن ومنتخب السويس.

وخسر بورتو أمام السكة الحديد بنتيجة 3/2، واكتسح الانتاج الحربي نظيره النصر بنتيجة 4/1، وفاز القناة على الإعلاميين بنتيجة 1/0، وتعادل بتروجت مع الترسانة بنتيجة 1/1.

نتائج المجموعة الثالثة

وفي المجموعة الثالثة فاز جمهورية شبين على نظيره نبروة بنتيجة 2/0، وبنفس النتيجة فاز بلدية المحلة على الهلال بالضبعة.

وخسر المنصورة أمام دكرنس بهدف نظيف، وفاز طنطا على الحمام بنتيجة 2/1 وتعادل أبو قير للأسمدة من كفر الشيخ بنتيجة 1/1، وحسم التعادل السلبي مباراة بايونيرز وسبورتنج، كما تعادل بروكسي والأولمبي بنتيجة 1/1.