وزير التنمية المحلية يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالبحيرة

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اليوم المركز التكنولوجي لخدمة المواطن، يرافقه الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية للمحافظة. يأتى ذلك في إطار زيارته لمحافظة البحيرة لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

واطلع وزير التنمية المحلية على الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، مشيراً إلى احتواء المركز على الخدمات والإمكانيات التكنولوجية المتطورة المرتبطة شبكات الإنترنت والاتصالات في إطار خطة الدولة للميكنة الشاملة والتحول الرقمي.

وحرص وزير التنمية المحلية ، على الاطمئنان على حسن معاملة المواطنين، وسرعة استقبال طلباتهم وانجازها وتعرف " آمنة " على سير العمل ومعدل الإنجاز فيما يخص طلبات المواطنين في العديد من الخدمات.

وأكد اللواء هشام آمنة علي أهمية المراكز التكنولوجية في الارتقاء بمستوي الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وضمان سرعة وجودة تلك الخدمات، مؤكدًا على اهتمام رئيس الجمهورية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء لرقمنة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن في ظل ثورة الإصلاح الإداري التي تقوم بها الدولة وما يصاحبها من تبسيط للإجراءات واستخدام الميكنة في أداءها والارتقاء بالكوادر البشرية وتبسيط الإجراءات والارتقاء بمستوي الكوادر البشرية.

وفي السياق ذاته تفقد اللواء هشام آمنة الأعمال الإنشائية الجارية الخاصة بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالبحيرة ، واستمع وزير التنمية المحلية إلي شرح حول الموقف التنفيذي للمركز حيث تم البدء فى الأعمال الهندسية و الإنشائية بالمركز ومن المقرر ان يساهم هذا المشروع القومي في الحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة المصرية، وسرعة احتواء الطوارئ والكوارث والأزمات، وسرعة رد الفعل، ويتضمن المشروع تجهيز غرف عمليات الجهات المعنية لتحقيق السرعة في الاستجابة بين الشبكة الوطنية وبين غرف عمليات الجهات المعنية.