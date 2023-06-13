محافظ دمياط تشدد علي ضبط منظومة الإيرادات وتحصيل المتأخرات

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة مفاجئة لمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، رافقها خلالها اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وذلك لمتابعة سير العمل بالاقسام المختلفة.

هذا وخلال متابعتها لمنظومة العمل بإدارة الايردات، شددت محافظ دمياط على الدفع بتلك المنظومة لتحصيل المتأخرات مؤكدة على تغطية العجز بالقسم من خلال الندب لموظفين بالوحدات المحلية القروية و الجهات الأخرى بما يضمن تحقيق طفرة بتلك الخطة خلال الفترة القادمة.

فيما بحثت المحافظ عدد من ملفات العمل بالوحدة واطلعت على الموقف التنفيذى بكل ملف خاصة ملف التصالح فى مخالفات البناء و كذلك سير العمل بالمركز التكنولوجي وآلية التعامل مع الطلبات المقدمة من المواطنين.

مشددة أيضًا على ضبط منظومة الانضباط الادارى للعاملين بالوحدة، كما أكدت أنه يتم متابعة ذلك بشكل دورى من خلال فريق إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية.